jetzt: Konstantin, ihr übergebt am Sonntag eure Unterschriften an das Bundeskanzleramt. Was erwartet ihr von Angela Merkel und ihrem Russlandbesuch?

Konstantin Sherstyuk: Wir haben zwei große Forderungen: Zum einen soll Angela Merkel das Thema Menschenrechte in Russland und speziell in Tschetschenien ansprechen, wenn sie Wladimir Putin trifft. Sie soll den russischen Präsidenten auffordern, die Verfolgung homosexueller Männer in Tschetschenien zu stoppen. Unsere zweite Forderung: Merkel soll ein Zeichen setzen, indem sie russische Menschenrechts- und LGBT-Aktivisten trifft und vor Ort mit ihnen spricht. Damit kann sie sich über die Situation informieren, denn die Aktivisten stehen mit den Leuten in Kontakt, die aus Tschetschenien fliehen.

Wladimir Putin führt seit Jahren eine diskriminierende Politik gegenüber Homosexuellen. Denkt ihr, die Kanzlerin kann ihn umstimmen?

Wenn Angela Merkel darüber spricht, kann er nicht mehr wegschauen. Ramsan Kadyrow, der tschetschenische Präsident, musste Putin über die Situation in Tschetschenien berichten, nachdem die Verfolgung schwuler Männer dort bekannt wurde. Das war ein Erfolg, wenn auch ein ganz kleiner. Wir wissen aber nicht, wie sich das auf die Situation insgesamt ausgewirkt hat und ob die Verfolgung weitergehen wird. Das Problem ist: Putin drückt die Augen zu, wenn so etwas passiert. Also muss Merkel ihn auf die Probleme hinweisen, die er nicht sieht oder sehen will.