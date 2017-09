Das ist... Floris Beer, jüngster Direktkandidat bei der Bundestagswahl

Der kommt…

zufälligerweise aus dem gleichen Wahlkreis, dem auch AfD-Skandalsenior Alexander Gauland angehört. Damit treten in einem Wahlkreis sowohl der jüngste als auch älteste Direktkandidat der gesamten Bundestagswahl gegeneinander an. Floris sieht das Konkurrenzverhältnis gelassen und hat eine klare Botschaft an alle Protestwähler: „Hey Gauland-Wähler*in, wenn Sie aus Protest die AfDings oder das Gauland wählen, dann müssen Sie echt Pech beim Denken haben, denn die intelligenten Protestwähler wählen Die Partei. Wenn Sie aber aus Überzeugung das Gauland und die AfDings wählen, haben Sie nicht nur Pech beim Denken, sondern sind auch noch geistig eingeschränkt“, sagt Floris. Seine eigene politische Agenda beschreibt er einfach nur als „sehr gut“ - was ja die inhaltliche Standard-Aussage von Die-Partei-Mitgliedern ist.