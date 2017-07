"Es werden mehr Flüchtlinge sterben"

Diese Solidarität fordert speziell Deutschland schon seit Jahren. Haben Sie konkrete Vorschläge wie man das erreichen kann?

Wenn Mitgliedsstaaten die Umverteilung von Flüchtlingen völlig verweigern, müssen Vertragsverletzungverfahren gegen diese Mitgliedsstaaten eingeleitet werden. Gleichzeitig brauchen wir mehr Kooperation und Einbindung der kommunalen Ebene. Kommunen oder Städte können zum Beispiel bereit sein, Flüchtlinge aufzunehmen, auch wenn die nationale Regierung es nicht ist. An dieser Stelle können wir wichtige Fortschritte bei einer solidarischen Verteilung erreichen.

Was will die EU dann Ihrer Meinung nach mit dem Verhaltenskodex erreichen?

Ich will der Kommission da nichts unterstellen, aber für mich sieht es so aus, als wenn sie die Rettungsaktionen reduzieren und schwieriger machen wollen. Sie wollen die Flüchtlingszahlen runter bekommen – ob das menschlich okay ist, ist da zweitrangig. Die EU verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sie sich selbst nicht an ihre eigenen Prinzipien halten kann.

"Das bedeutet vermutlich, dass mehr Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sterben werden"

Die NGOs kritisieren außerdem, dass die EU, die libysche Küstenwache noch mehr unterstützen will. Was ist daran verkehrt?

Da werden falsche Prioritäten gesetzt. Außerdem sendet es ein falsches politisches Signal. Aus Berichten von Flüchtlingen, die über Libyen gekommen sind, weiß man, unter welchen Umständen sie dort festgehalten werden. Sie werden gefoltert und eingesperrt, müssen hungern. Nach solchen Berichten ist es falsch zu glauben, dass man mit rechtsstaatlichen Behörden zusammenarbeitet. Sie stellen meiner Meinung nach keinen vertrauenswürdigen Partner dar. Die EU sollte stattdessen mehr mit den NGOs zusammenarbeiten.

Was können Sie, als von den Bürgern gewählte Europaabgeordnete, an der der Situation am Mittelmeer ändern?

Menschenrechte müssen das Fundament einer der EU würdigen Flüchtlingspolitk sein. Im europäischen Parlament streiten wir als Grüne Fraktion dafür, dass die dringend notwendige Reform des Dublin Systems nicht länger durch die Mitgliedsstaaten blockiert wird. Es ist unsere Verantwortung, dass es einen sicheren Zugang nach Europa gibt.

Das klingt ja erst mal toll. Aber ist das angesichts der Stimmung in Brüssel überhaupt realistisch?

Das Parlament hat in mehreren Abstimmungen gezeigt, dass es eine Mehrheit für eine solidarische Flüchtlingspolitik gibt. Ganz anders sieht die Stimmung im Rat zwischen den Mitgliedsstaaten aus. Statt endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und diese humanitäre Katastrophe zu beenden, setzen sie auf Abschottung. Deshalb gilt weiterhin: Wir müssen an die Regierungschefs und Regierungschefinnen appellieren. Sie müssen endlich die längst überfällige Kehrtwende einleiten.

Was bedeutet das Vorhaben der EU-Kommission nun konkret für die Flüchtenden im Mittelmeer?

So hart es klingt: Das bedeutet vermutlich, dass mehr Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sterben werden.

Was kann ich als einzelne Person aktiv tun, um den Menschen am Mittelmeer zu helfen?

Jeder kann einen Beitrag leisten indem er das Thema sichtbar macht. Zum Beispiel kann man sich an seine jeweiligen Abgeordneten wenden, Petitionen unterschreiben oder auch Mitglied von NGOs werden, die zu diesem Thema arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt sich einzumischen und laut zu sein.

