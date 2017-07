Zwischen Frontex, Seenotrettung und Militär

Da draußen, zwei Tage Seefahrt von Malta entfernt, beginnt die Zwölf-Meilen-Zone. Das ist der Bereich, wo lybisches Territorium aufhört und internationales Gebiet anfängt. Und das ist auch der Bereich, den Flüchtlingsboote ansteuern, um der Versklavung, den Schleusern und Menschenhändlern zu entfliehen. Ein erster Schritt in einen Alltag ohne Krieg und Gewalt. Aber um diese Schnittstelle entfacht sich gerade eine hitzige Debatte, in der die einen den anderen Schlepperei und die anderen den einen politisches Versagen und eine Mitschuld am Tod tausender Flüchtlinge zuschreiben. So abstrakt diese Debatte gerade in europäischen Ministerien geführt wird, so konkret wird sie hier im Hafen von Malta.

Denn im überschaubaren Hafenbecken von Bezzina liegen wie in einem Schulbuch all die Akteure, die sich da draußen nichts mehr zu sagen haben, friedlich nebeneinander. Auf der einen Seite die „zivile Flotte“, wie ehrenamtliche Helfer die Schiffe von Sea-Watch, Open Arms und Sea-Eye nennen, die auf Spendenbasis Seenotrettung im Mittelmeer leisten. Daneben das graue und dreimal so große Militärschiff von Frontex, der Grenzschutztruppe der EU. Und in der Mitte, seltsam verloren und tadellos weiß, die riesige Luxusjacht des Hafenbesitzers, Mr. Bezzina himself.