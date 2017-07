Ist das bedingungslose Grundeinkommen nur eine Utopie?

Arbeitsministerin Andrea Nahles hat kürzlich über das bedingungslose Grundeinkommen sinngemäß gesagt: Wenn es das Grundeinkommen gibt, freuen sich die Arbeitgeber und kürzen die Gehälter. Nimmt ein Grundeinkommen nicht die Unternehmen aus der Verantwortung?

Übernehmen diese Unternehmen denn heute die Verantwortung für die Existenz der Menschen? Warum leben so viele Menschen dann unterhalb des Existenzminimums? Ich will hier nicht alle Unternehmen in einen Topf schmeißen, aber es gibt so viele Leute, die Leiharbeit machen, Kombilöhne haben oder mit Hartz-IV aufstocken müssen. Ich glaube fest daran, dass das Grundeinkommen uns als Arbeitnehmern eine bessere Verhandlungsposition verschafft – und zwar nicht nur für bessere Löhne, sondern auch für faire Rahmenbedingungen. Gewerkschaften und Politiker wie Frau Nahles haben dann vielleicht weniger Einfluss auf die Unternehmen, weil sie weniger Druck ausüben können. Aber der Einzelne hat dadurch mehr Macht.

Die CDU wirbt im Wahlkampf mit „Deutschland geht es gut“ – was hältst du von diesem Satz?

Für alle, denen es nicht gut geht, ist dieser Satz ein Schlag ins Gesicht. Nach der Finanzkrise 2008 hätten wir einmal ernsthaft in Frage stellen sollen, ob man vom Bruttoinlandsprodukt auf das Wohlbefinden der Bevölkerung schließen kann. Nur weil es in der Wirtschaft gut läuft, geht es doch den Menschen nicht automatisch gut. Bei der Aussage misst die CDU die falschen Parameter.

Du schreibst auf deinem Blog, du kannst den Protest von AfD-Wählern und Pegida-Teilnehmern verstehen – viele hätten einfach Existenzängste., weil der Staat sie alleine lässt. Ein Grundeinkommen würde da helfen. Wie meinst du das? Glaubst du, der Unmut hat wirklich nur damit zu tun und nicht mit Flüchtlingen oder dem Islam?

Natürlich nicht nur, aber auch. Es heißt ja zum Beispiel oft: „Ich finde es ungerecht, dass Flüchtlinge einfach so Geld bekommen und so hofiert werden.“ Das ist natürlich viel komplexer, aber wenn es jemandem nicht gut geht und er das Gefühl hat nicht gehört zu werden, richtet sich diese Unzufriedenheit gegen den Nächstschwächeren. Und was den Islam angeht: Der spielt, denke ich, nur auf der Oberfläche eine Rolle, ich bezweifle, dass er die Ursache ist.