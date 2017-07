Kunst von einem der kaputtesten Orte der Welt

„In Afrika eine Kamera in die Hand zu nehmen ist immer auch ein politischer Akt"

Dazu gehört in Goma ordentlich Mut. Denn die Politik, die Oberen, mögen keine Fragen. Am Nachmittag, in einem kleinen Zelt läuft gerade ein Film aus Kanada, der den Alltag kongolesischer Immigranten in Québec erzählt, klingelt Ndalikos Telefon. Zwei Festival-Teilnehmer wurden vom Geheimdienst festgenommen und abgeführt. Weil sie Fotos auf der Straße gemacht haben. Eine Stunde später sind sie wieder auf freiem Fuß. Zum Glück. Erst zwei Wochen zuvor wurden Künstler, die mit einer Straßenperformance auf verschiedene Massaker im Land aufmerksam machen wollten, verhaftet und ins Gefängnis gebracht. „In Afrika eine Kamera in die Hand zu nehmen ist immer auch ein politischer Akt,“ sagt Petna Ndaliko.

2008 standen während des Filmfestivals die Rebellen des Warlords Laurend Nkunda vor Goma. Fünf Kilometer entfernt vom Stadion, wo sich gerade 6000 Zuschauer einen Film ansahen. UN-Blauhelme kamen und drängten Ndalika, die Veranstaltung aufzulösen. Der griff zum Mikrofon und fragte die Menge. Die antwortete unisono mit einem Reim auf Kisuahili: Wir haben den Krieg satt! Wie wollen Liebe und Frieden! Die 6000 blieben, die Rebellen kamen nicht. Erst am nächsten Tag zogen sie durch Goma, das Filmfestival blieb verschont. Für Ndaliko hat an diesem Tag in Goma die Kunst über den Krieg gesiegt.

2017 verheißt die politische Lage im Kongo nichts Gutes. Präsident Joseph Kabila will nicht abtreten und verzögert die Wahlen. In mehreren Provinzen flammen neue Konflikte auf. Manche warnen vor einem neuen Bürgerkrieg. Giscard und Bernadette haben keine Angst vor der Zukunft. Wollen sie nicht. Weil Angst lähmt. Das klingt trotzig. Aber vielleicht muss man das sein, hier in Goma. So trotzig wie das Motto des Filmfestivals, das abends über die Leinwand im Hof flimmert: Eza possible! Es ist möglich!

