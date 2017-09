Junge Politikerinnen erzählen von Hassattacken im Netz

Warum ist das so? Um das herauszufinden, haben wir mit Schramm und weiteren Jungpolitikerinnen verschiedener Parteien gesprochen. Wir wollten von ihnen wissen, wie oft, wo, von wem und wie sie im Netz beleidigt werden. Wie sie damit umgehen, was sie dagegen tun, was sie anderen Frauen raten und was sie von ihren Politikerkollegen fordern. Denn in einer Sache sind sie sich einig: Die Debatte darüber, wie mit Hass in sozialen Netzwerken umgegangen wird, ist zu schwach.

„Je nachdem wozu ich mich äußere, kommen hundert E-Mails und Hasskommentare”, sagt Johanna Uekermann (29), Bundesvorsitzende der Jusos. Den Überblick über die Anzahl hat sie verloren. Bei einer Studie unter Parlamentarierinnen gaben fast 45 Prozent der Befragten an, bereits Mord-, Gewalt- oder Vergewaltigungsandrohungen erhalten zu haben. Hillary Clinton wurde im Wahlkampf doppelt sooft auf Twitter beschimpft wie Bernie Sanders. Neben Gamerinnen, Journalistinnen und Menschenrechtlerinnen, so schreibt der Europarat, seien besonders Politikerinnen von Hate Speech betroffen. Hate Speech, so nennt man das Phänomen, wenn im Netz gezielt mit Worten und Bildern gehetzt wird. Häufig rassistisch, antisemitisch oder sexistisch, immer abwertend und manchmal gewaltverherrlichend. Die Zahl der Straftaten im Bereich solcher rechtlich relevanter Hasspostings ist von 2014 bis 2016 um mehr als 50 Prozent auf 3177 gestiegen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.