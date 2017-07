23 000 Gespräche über Politik führen – in zehn Tagen

Annalena Rehkämper (25) macht in Hamburg ihren Master in Politics, Economics and Philosophy. Mit ihrem früheren Kommilitonen Anh-Quân Nguyen (25) hat sie dieses Frühjahr das „Projekt Denkende Gesellschaft“ gegründet. Im September werden sie und ihr Team aus über 50 Studenten in den Wahlkreis Anhalt (liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt) fahren. Dort leben 228.400 Wahlberechtigte, bei der Bundestagswahl 2013 hatte der Kreis aber deutschlandweit die niedrigste Wahlbeteiligung. Die Freiwilligen des Projekts Denkende Gesellschaft werden deshalb im September von Haus zu Haus gehen und mit Menschen über Politik sprechen, um sie zum Wählen zu motivieren. Bereits jetzt üben sie die Gespräche, in denen für keine Partei geworben wird, unter anderem in München, Kiel, Lübeck oder Berlin.