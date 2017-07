G-20-Gegner wissen nicht, wo sie schlafen sollen

Am Dienstagabend sitzt Marvin Hopp in der Fabrique im Hamburger Gängeviertel, um ein Pressegespräch zu führen, während vor ihm auf dem Tisch ständig eines seiner drei Handys klingelt. Marvin, 27, ist einer der Organisatoren von „Jugend gegen G20“, einem Zusammenschluss von mehr als 140 linken Jugendorganisationen, die am Freitag für einen Bildungsstreik auf die Straße gehen wollen. „Die meisten Demonstranten reisen am Donnerstag mit mehreren Bussen an und sollten eigentlich im Camp unterkommen. Jetzt sitzen sie überall auf gepackten Koffern und haben kein Dach überm Kopf in Aussicht“, sagt Marvin. „Gerade haben wir schon die Situation, dass Leute wildcampen müssen.“ Das Gespräch fällt kurz aus, Marvin muss seine Handys einpacken und sich ein Taxi nehmen: Das für heute geplante Plenum von „Jugend gegen G20“ wurde spontan in den Altonaer Volkspark verlegt, wo ebenfalls ein Protestcamp entstanden ist, in dem ebenfalls nicht übernachtet werden darf. Die Jugendvertreter wollen jetzt vor Ort den Campern ihre Solidarität signalisieren.

Der Aufbau der Zelte wurde als eigene Kundgebung angemeldet, als „Sleep-in gegen Schlafverbot“

Ungefähr zur gleichen Zeit werden am Hamburger Schauspielhaus Banner aufgehangen: „Bühne frei für Isomatten“ steht darauf und „Protest is no crime“. Die Demonstranten sind hergekommen, weil sich über Twitter eine gute Nachricht verbreitet hat: Das Schauspielhaus, hieß es, stelle 1500 Schlafplätze zur Verfügung. Bis sich herausstellte, dass diese Info ein Fake ist, waren die Demonstranten schon da – und die Polizei, die ihnen zunächst den Einlass verweigerte, nach Verhandlungen mit dem Theater aber abzog. Jetzt steht Peter Raddatz, der kaufmännische Geschäftsführer des Schauspielhauses, vor dem Eingang zum Malersaal und erklärt jedem bereitwillig, welche Lösung gefunden wurde: der Durchgang zum Saal werde für eine Nacht als Schlafplatz zur Verfügung gestellt, „als Akt der Menschlichkeit“. Etwa 100 Demonstranten können hier bleiben. Einer von ihnen ist ein junger Mann mit blonden Dreads, der seinen Namen nicht nennen möchte, aber sich sichtlich freut, von der mobilen Küche vorm Schauspielhaus etwas Warmes zu essen zu bekommen. Und danach schlafen zu können. „Ich habe meinen Platz da drin sicher“, sagt er. „Aber wie es es morgen weitergeht, wissen wir noch nicht.“

Im Protestcamp in Altona ist es am folgenden Mittag sehr ruhig. Nur wenige Leute sind da, sitzen in der Sonne oder unterhalten sich. Vorne auf der Wiese nahe dem Volksparkstadion stehen die großen Zelte der am Camp beteiligten Organisationen, etwa vom Internationalistischen Block oder von Attac. Dahinter, etwas abgetrennt, ist Platz für kleinere Schlafzelte. Auf fast allen davon steht der Schriftzug „NO G20“. Die meisten Zelte sind leer, keine Menschen drin und auch keine Schlafsäcke. Trotzdem haben hier einige Leute übernachtet und sich den Schlaf mit einem Trick erstritten: Der Aufbau der Zelte wurde als eigene Kundgebung angemeldet, als „Sleep-in gegen Schlafverbot“ – und fällt damit unters Versammlungsrecht.

„Wir campen hier ja nicht, weil wir Lust aufs Campen haben, sondern weil wir demonstrieren wollen“

„Letzte Nacht wurde hier niemand geweckt“, sagt Georg Ismael, einer der Pressesprecher des Camps. „Nur gegen sechs kam die Polizei und hat die Zelte gezählt.“ Georg spricht die meiste Zeit mit einem freundlichen, breiten Grinsen im Gesicht, das aber auch nicht überspielen kann, wie genervt er ist. „Wir campen hier ja nicht, weil wir Lust aufs Campen haben, sondern weil wir demonstrieren wollen“, sagt er. „Wir wollen über die steigende Kriegsgefahr sprechen, über die Krise im Südpazifik und die rund um Katar, statt darüber, wo welches Zelt steht.“ Ihre Arbeit, sagt er, werde verhindert, weil sie sich dauernd mit Polizisten auseinandersetze müssten. Gestern etwa hätten sie Aktivisten eingekesselt, die Brot, Zwiebeln und Kartoffeln gekauft haben.

Im Moment seien über den Tag verteilt bloß 150 bis 200 Leute im Camp, schätzt Georg. Am Donnerstag, dem Tag vor dem eigentlichen Gipfel, könnte sich das allerdings ändern: Mehrere Großdemonstrationen stehen dann an. Jannik, einer der Helfer aus dem Infozelt des Camps, sagt: „Die Leute, die dann in die Stadt kommen, werden irgendwann schlafen müssen.“ Er sagt irgendwann, nicht irgendwo. Drei Tage wach, das schafft eben nicht jeder.

Aber Hamburg hat ja nicht nur Gebäude, die man spontan besetzen, und Parks, in denen man Sleep-ins veranstalten kann. Sondern Hamburg hat auch die Hamburger, von denen viele zwar genervt sind vom ganzen G-20-Trubel, viele es aber auch begrüßen, dass Menschen herkommen, um gemeinsam mit ihnen auf die Straße zu gehen. Genau diese Hamburger bieten aktuell ihre Gästezimmer und Sofas als Schlaf-, oder ihre Gärten als Zeltplätze an. Fast 200 Einträge gibt es in der Liste der „G20-Bettenbörse“, einer Art Couchsurfing-Seite für Gipfel-Gegner.

Einen der Einträge hat Steffen erstellt, 27, Politik-Absolvent und gerade als Bundesfreiwilliger beim BUND, für den er auch bei den Protesten in Hamburg aktiv ist. Als am späten Sonntagabend das Protestcamp in Entenwerder von der Polizei aufgelöst wurde, hat er beschlossen, Schlafplätze in seiner WG anzubieten. „Ich habe schon vorher darüber nachgedacht“, sagt er. „Aber die Auflösung des Camps war dann ausschlaggebend.“ Darum sitzen am Mittwochnachmittag also Adèle und ihr Freund Tilman in seinem Wohnzimmer. Gestern Abend sind die beiden in Heidelberg in den den Nachtzug gestiegen und heute Morgen in Hamburg angekommen. Später werden sie sich hier, unter der Dachschräge, zwischen Wand und Stützbalken, ihr Schlaflager einrichten. Der Durchgang zum Malersaal im Schauspielhaus ist sicher nicht mal halb so gemütlich.