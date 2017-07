„Erdoğan findet den Vergleich mit Diktatoren angebracht“

Auf welche Art von Karikatur reagiert er empfindlich?

Auf alles aus dem Themenfeld „Religion“. Auf einem Titelbild der Zeitschrift Penguen wurde er als Affe, Elefant, Kamel und so weiter dargestellt. Das Bild hieß „Der Tayyip-Zoo“, was auf Türkisch gleichzeitig „Das Universum des Tayyip“ bedeutet. In Erdoğans Glaubensverständnis sind Tiere unrein und man darf Menschen nicht mit ihnen vergleichen. Darum zog dieser Titel mehrere Ermittlungsverfahren nach sich.

Wird Erdoğan seitdem seltener gezeichnet?

Zumindest gibt es seit der Zeit vor dem Referendum weniger Titelbilder mit ihm. In den Redaktionen wurde entschieden, manche Zeichnungen lieber klein auf der dritten oder vierten Seite zu drucken, statt vorne auf dem Titel.

Gibt es auch regierungsfreundliche Karikaturen?

Ja, und zwar auf die schlimmste Art und Weise. Das spielt sich hauptsächlich online ab, vor allem bei Miswāk, das ist so was wie der Stürmer der Türkei. Da wird sich stark für die Todesstrafe positioniert und im vergangenen Winter gab es eine anti-westliche Schmähkampagne gegen den Weihnachtsmann. Zum Beispiel sah man den Weihnachtsmann, wie er und seine Rentiere am Himmel von einem türkischen Militärjet bedroht wurden. Diese Zeichnungen sind überhaupt nicht witzig, sondern einfach nur Propaganda.

Was ist für Sie das Besondere an türkischen Karikaturen?

Dass sich nach dem Militärputsch 1980 lokale Comic-Figuren etabliert haben, mit denen sehr liebevoll verschiedene unbekannte Biotope der Türkei vermittelt werden. Zum Beispiel „Das böse Mädchen“ von der Zeichnerin Ramize Erer: Sie war damals in ihren Zwanzigern und hat einen Skandal ausgelöst, mit einer Zeichnung von einem Mädchen, das hinter der abgeschlossenen Tür masturbiert und die Mutter klopft an und fragt: „Rauchst du?“ Sie hat die Figur weiterentwickelt und damit viele Tabu-Brüche und die sexuelle Kontrolle von Frauen behandelt. Fast alle Türken kennen diesen und andere Charaktere.

Äußern sich die Figuren auch zur aktuellen politischen Lage?

Als es vor dem Referendum so schwer war, Positionen für „Nein“ zu veröffentlichen, gab es bei LeMan zwei Mal Bilder, auf denen die prominenten Comic-Figuren „Nein“-Schilder halten.

„Deniz Yücels Inhaftierung ist ein Reizthema“

Und das ging durch?

Diese Figuren zu zensieren wäre so, als würden die Franzosen Asterix und Obelix zensieren. Das kann selbst Erdoğan nicht!

In Ihrer Sammlung sind auch zwei sehr düstere Zeichnungen, bei denen es um die Einschränkung der Pressefreiheit geht. Auf einer hängt ein Zeichner in einem Leichensack über seinem Schreibtisch. Von wem stammen sie?

Von Bahadır Baruter. Vor ein paar Jahren hat er den Innenraum einer Moschee gezeichnet und an der Wand stand: „Es gibt keinen Gott, die Religion ist eine Lüge“. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die meisten Türken kein Arabisch können, und in den Moscheen darum statt der Suren auch üble Flüche an den Wänden stehen könnten. Darauf gab es heftige Reaktionen, sogar einen Brandanschlag auf die Redaktion von Penguen. Baruter wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seitdem zeichnet er kaum noch und steckt in einer totalen Krise. Als er mir diese Zeichnungen geschickt hat, habe ich erst mal geschluckt.

Es gibt auch einen Cartoon, in dem Deniz Yücel auftaucht.

Da wird Yücel als Geisel dargestellt, über die die deutsch-türkischen Beziehungen verhandelt werden. Der Zeichner, Sefer Selvi, ist einer der politischsten und unerschrockensten überhaupt, aber solche Zeichnungen sind sehr heikel. Denn Yücels Inhaftierung ist ein Reizthema, bei dem sich die Diskussion um die Pressefreiheit mit einem außenpolitischen Konflikt verbindet.

Gibt es eigentlich Zeichner-Nachwuchs? Trauen sich junge Menschen überhaupt noch an Karikaturen?

Zum Glück gibt es kein Nachwuchs-Problem, denn als Mitglied der Cartoon-Szene in der Türkei ist man so eine Art Popstar. Viele entwickeln sich jetzt in Richtung Fantasy, arbeiten sehr abstrakt und sehr metaphorisch, weil das in der Türkei immer noch gut geht. Ein gutes Beispiel für diesen neuen Stil ist Ersin Karabalut, ein junger Zeichner um die 30, der gerade mit einem Stipendium in New York ist.

Das klingt fast so, als würden die Repressionen die Satire beflügeln.

Wenn man damit die Kreatitvität und Qualität der Zeichnungen meint, dann ja. Aber momentan hat die Repression ein solches Ausmaß erreicht, dass die Zeichner vor allem weitermachen, weil es einfach keine andere kritische Instanz mehr gibt. Wirtschaftlich geht es ihnen nicht gut. Die Presse in der Türkei ist so schlecht geworden, dass kaum noch jemand Zeitungen kauft, und die Regierung sabotiert den Verkauf der Satire-Hefte. Vor allem auf dem Land werden Händler und Zulieferer unter Druck gesetzt. Penguen, eine der etabliertesten Zeitschriften, hat schon dichtmachen müssen. Der Titel des Buches, „Schluss mit lustig“, bezieht sich darum nicht nur auf die politische Situation, sondern auch auf die Situation der Zeichner. Wir wollen die Ausstellung in Kassel nutzen, Netzwerkarbeit zu machen – es ist sehr wichtig, der oppositionellen Bewegung und ihren Künstlern jetzt Nischen zu bieten.