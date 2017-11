"Dass gerade die FDP die Gespräche abgebrochen hat, finde ich undankbar"

Cosima, 22, studiert Journalismus

Als ich es gehört habe, dachte ich: Das war ja irgendwie klar. Die Parteien waren sich in den vergangenen Wochen ja schon sehr uneinig, da hat sich so ein Ausgang abgezeichnet. Ich hätte aber nicht gedacht, dass am Ende die FDP das Handtuch wirft, da hätte ich eigentlich eher auf Die Grünen getippt. Denn bei ihnen hatte ich das Gefühl, dass sie während der Sondierungen am weitesten von ihren Standpunkten und Forderungen abrücken mussten. Mögliche Neuwahlen sehe ich schon ein wenig kritisch: Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele, die CDU/ CSU gewählt haben, nun aus Enttäuschung über die Uneinigkeit die AfD wählen würden. Für die anderen Parteien wären Neuwahlen wahrscheinlich nicht so günstig, für die AfD vielleicht schon. Deshalb hoffe ich, dass sie jetzt irgendetwas auf die Reihe bekommen – sei es die Große Koalition oder was auch immer. Ich bin ein wenig unsicher, wie das Ganze nun weitergeht.