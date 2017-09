„Eine Partei ist kein iPhone“

Kann das überhaupt funktionieren?

Wenn man der Typ dafür ist, Kompromisse zu finden und in einer Gemeinschaft Dinge auszuhandeln, dann auf jeden Fall. Ich habe Jungpolitiker aller Parteien getroffen. Die wirkten nicht totunglücklich. Die hatten ihren Platz in ihrer Partei gefunden, obwohl sie alle zugegeben haben, dass es schwer für sie ist.

Euer Experiment bestand nicht nur aus der Parteigründung, sondern auch darin, diese öffentlich zu begleiten. Gibt es einen Zwang, Politik medial verwertbar zu machen?

Ja, es wird immer in Hinblick auf Verwertbarkeit gedacht. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die digitalen Wahlkampf machen. Sie haben alle unterstrichen, wie wichtig es ist, im Wahlkampf bestimmte Formen anzusprechen. Stichwort: Shared Pics. Lustige, coole Bilder, die möglichst prägnant die eigene Position zusammenfassen. Ein Social-Media-Berater hat auch eingeräumt, dass diese Praxis mitunter zur Verflachung von Politik führt. Zu Zwei-Minuten-Antworten für Probleme, die wesentlich komplexer sind, als man sie in so kurzer Zeit darstellen kann. Daraus folgt eine Politik, die nur noch Gefühle anspricht und affektuelle Bindungen erzeugt.

