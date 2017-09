Wie auf Instagram zur Wahl aufgerufen wird

Das ist zu sehen:

Der Wahlbrief, kurz bevor er im Schlitz verschwindet, und eine große, große Auswahl von Briefkästen aus dem ganzen Land.

Die Botschaft:

„Auch, wenn du am 24. September was vorhast, kannst du wählen. Also komm in die Gänge und beantrage deine Briefwahlunterlagen.“

Kommt manchmal rüber wie:

„Ätsch, ich hab schon! Ich bin so gut organisiert, dass ich am 24. September auch einfach unorganisiert und verkatert im Bett liegenbleiben oder spontan in die Berge fahren kann.“

Wer das postet, postet auch:

Selfies mit Schmollmund und Uniunterlagen („I hate Prüfungsphase!!!“), selbstgezüchtete Tomaten und Bilder der regelmäßigen Wochenendausflüge nach Prag, Paris oder in die Berge.