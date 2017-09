Wir haben uns in den Parteiprogrammen von Union, SPD, FDP, den Grünen, der Linken und der AfD auf die Suche nach konkreten Forderungen zu jungen Wahlkampf-Themen gemacht. Wie sollen wir zum Beispiel in Zukunft unser Studium finanzieren? Und was wollen die Parteien gegen die Wohnungsnot in den Städten tun, in denen wir studieren oder arbeiten? Diese und viele andere Fragen beantworten wir euch.