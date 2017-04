Warum wählen meine Freunde den Front National?

Vor eineinhalb Jahren, bei den Regionalwahlen, holte Marion Maréchal-Le Pen, Nichte von Marine und Enkelin meines Namensvetters Jean-Marie, in Aups gut die Hälfte der Stimmen. Die Nummer eins bei den Jungwählern ist der Front National. Auch ich muss also solche Leute kennen. Und ich will wissen: Warum wählen sie rechtsextrem?

Es geht mir nicht darum, ein Urteil zu fällen. Ich bin keine Instanz, der so etwas zusteht. Es geht mir darum, die Menschen aus meiner zweiten Heimat zu verstehen.

Leider ist es gar nicht leicht, dort Leute zu finden, die über ihre politische Meinung sprechen wollen – auch, wenn man früher befreundet war. Entweder antworten sie mir "Ich kenne mich nicht aus, ich will nichts Falsches sagen", oder sie ignorieren mich einfach.

Doch es gibt gute Freunde, die mir helfen. Adrien ist so ein Freund. Ich habe ihn beim Boules-Spielen kennengelernt, als ich 14 oder 15 war. Adrien ist zwei Jahre älter, etwa so groß wie ich und hat helle, blaue Augen. Adrien wollte zur Armee, also nannte ich ihn immer "Sergent". Adrien nennt mich „poulet“, was auf Deutsch „Huhn“ heißt. Das ist hier sehr liebevoll gemeint.

Nachdem mein Großvater gestorben war, war es Adrien, der mich vom Bahnhof abholte und mich die 40 Kilometer von Les Arcs nach Aups fuhr. Obwohl er wusste, dass ich es mir leisten konnte, verbat er mir, ihm für die Fahrt Geld zu geben. "T’es mon ami", du bist mein Freund.

Adrien sieht in Frankreich einen Klassenkampf zwischen Arm und Reich. Schuld daran? Europa

Adrien lebt mit Aurore zusammen. Sie wollten schon vor zwei Jahren heiraten. Doch es fehlt. An Geld, nicht an Liebe. Ich hatte angeboten, ihm etwas zu leihen, doch er wollte nicht. "Kein Problem, poulet, wir verschieben es einfach. Wir kriegen das schon hin." "Bist du sicher?" "Sei unbesorgt, wenn es so weit ist, bist du eingeladen", sagte er ruhig.

Adrien wird bei den Präsidentschaftswahlen für Marine Le Pen stimmen.

Adrien hat nicht studiert, sondern direkt nach der Schule angefangen zu arbeiten. Er hangelte sich von einem befristeten Vertrag in den nächsten. Gerade arbeitet er bei einer Supermarktkette. Er ist nie viel gereist, von welchem Geld auch? Vor fünf Jahren wählte er François Hollande, weil er die Nase voll von Nicolas Sarkozy hatte. Jetzt ist er noch enttäuschter als damals: „Ich arbeite 35 Stunden in der Woche und habe Ende des Monats 900 Euro. Und ich frage mich ernsthaft, ob die mit 900 Euro auskommen könnten. François Fillon trägt Maßanzüge im Wert von 10.000 und Uhren im Wert von 20.000 Euro. Ich trage eine Uhr für fünf Euro und T-Shirts, die zehn Euro kosten“, sagt er, nicht in einem cholerischen, sondern in einem sehr gefassten Ton.

Er sieht in Frankreich einen Klassenkampf zwischen Arm und Reich, zwischen angeblichen Volksvertretern, die nur an ihre eigene Brieftasche dächten, und Menschen, die für den Mindestlohn arbeiten und dies auch noch auf Zeit. Schuld daran? Europa. „Wir brauchen unsere eigene Währung und unsere Unabhängigkeit zurück. Unsere französischen Unternehmen müssen wieder nach Frankreich zurückkommen und uns in Würde arbeiten lassen. Es muss endlich wieder an die Franzosen gedacht werden.“

Seine Analyse bewegt mich. Europa war für mich immer mehr als Euro und Schengen. Europa steht für mich für die Versöhnung zwischen Feinden, zwischen Deutschland und Frankreich. Eine Deutsche, die mit einem Franzosen ein Kind hat, ist heute selbstverständlich. Vor der Europäischen Einigung war es das nicht. Ohne Europa gäbe es mich vielleicht nicht.

Adrien erzählt mir, dass viele seiner Freunde FN wählen. Sie alle wollten es dem System zeigen. „Ich finde bestimmt welche, mit denen du sprechen kannst.“ Doch es wird sich niemand finden.