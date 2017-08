Was nützen Onlinetools wie der Wahl-O-Mat?

In vier Wochen ist Bundestagswahl. Für mich ist es erst die zweite. Vielleicht wähle ich so wie beim letzten Mal. Vielleicht wähle ich in diesem Jahr eine Partei, die ich noch nie gewählt habe – aus taktischen Gründen. Fest steht: Ich bin noch unentschlossen, wie so viele andere auch. Einige treffen ihre Entscheidung erst unmittelbar in der Wahlkabine aufgrund von Sympathien, aufgrund ihres Umfelds oder aus einer Laune heraus. Andere bevorzugen vorab die intensive Lektüre der Parteiprogramme. Das ist lobenswert und eine gute Methode, eine fundierte und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Aber eben auch verdammt umständlich.

Parteiprogramme sind meist sehr lang und schwammig formuliert. Zum Glück gibt es sehr fleißige Menschen, die die Wahlprogramme lesen, aufbereiten und in kreative Tools verwandeln, sodass nach einigen Fragen eine Partei ausgeworfen wird, die den eigenen Vorstellungen von Politik am nächsten kommt.