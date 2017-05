Wir beichten unsere Leitkultur-Sünden

Daher wollen wir hier öffentlich Buße tun, unsere "Leitkultur"-Sünden der vergangenen Tage darlegen und dabei inständig um Verzeihung im Innenministerium bitten!

Thomas de Maizière: "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand. 'Gesicht zeigen' – das ist Ausdruck unseres demokratischen Miteinanders. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka."

Heute den Arbeitskollegen in der S-Bahn ignoriert, weil ich ihn nicht mag. Gesicht weggedreht, natürlich erst recht nicht die Hand geschüttelt. Gelobe Besserung!

Dienstagmorgen in der jetzt-Redaktion: Niemand schüttelt sich die Hand. Und das in einer DEUTSCHEN Zeitung.

Ich habe am Wochenende eine verschleierte Frau in der S-Bahn gesehen und es war für mich nicht von Bedeutung. Da muss ich dringend umdenken!

Ich habe morgens den Schal wegen Regen und schlechter Laune vors Gesicht gezogen. Ein Fauxpas.

"Wir sehen Bildung und Erziehung als Wert und nicht allein als Instrument. Schüler lernen - manchmal zu ihrem Unverständnis - auch das, was sie im späteren Berufsleben wenig brauchen. Allgemeinbildung hat einen Wert für sich."

Gestern wieder die verschwendete Lebenszeit im Latein-Zwangsunterricht bereut und den Wunsch verspürt, lieber eine lebendige, europäische Sprache gelernt zu haben. Aber naja, Allgemeinbildung hat ja einen deutschen Wert für sich.

Beim Lesen eines Textes über die aktuelle Lage in Afghanistan dann allerdings darüber gerätselt, wie weit es eigentlich um die Allgemeinbildung deutscher Innenminister steht, die das Land als “hinreichend sicher” bezeichnen. Aber nur ganz kurz!

Den Freund mit den Worten “I bims!” begrüßt und mich danach geschämt. Aber gut, "Wir sind nicht Burka" ist ja auch eher so Internet-Sprech.

"Wir sehen Leistung als etwas an, auf das jeder Einzelne stolz sein kann. Überall: Im Sport, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Politik oder in der Wirtschaft. Wir fordern Leistung. Der Leistungsgedanke hat unser Land stark gemacht."

Beim Klassentreffen über Verweise wegen “Leistungsverweigerung im Unterricht” geredet. Die galten als ultimativ cool.

Und über die Teilnehmerurkunden bei den Bundesjugendspielen. Wir haben unser Land damals schwach gemacht!

Es war mir egal, als der FC Bayern am Wochenende Deutscher Meister geworden ist. Das muss sich ändern!

Zum Monatsanfang wieder gemerkt, dass ich mir meine Miete nicht leisten kann. Ich sollte mehr leisten!

"Wir sind Erben unserer Geschichte, mit all ihren Höhen und Tiefen. Unsere Vergangenheit prägt unsere Gegenwart und unsere Kultur. Für uns ist sie ein Ringen um die Deutsche Einheit in Freiheit und Frieden mit unseren Nachbarn, das Zusammenwachsen der Länder zu einem föderalen Staat, das Ringen um Freiheit und das Bekenntnis zu den tiefsten Tiefen unserer Geschichte. Dazu gehört auch ein besonderes Verhältnis zum Existenzrecht Israels."

Mich gefragt, ob das Innenministerium Günther Grass als Gegner der Wiedervereinigung abgeschoben hätte. Ich finde nun: unbedingt!

"Wir sind Kulturnation. Kaum ein Land ist so geprägt von Kultur und Philosophie wie Deutschland. Wir haben unser eigenes Verständnis vom Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft. Es ist selbstverständlich, dass bei einem politischen Festakt oder bei einem Schuljubiläum Musik gespielt wird. Jeder Landkreis ist stolz auf seine Musikschule."

Vorhin "Musikschulen im Landkreis" gegoogelt. Kannte ich bisher noch keine. Sind bestimmt ganz toll!

Als junger Vater habe ich mir schon oft gewünscht, dass bei schulischen Festivitäten weniger Musik gespielt würde. Ich werde mich nun dafür einsetzen, dass nun beim Sportfest weiterhin Helene Fischer in Endlosschleife läuft!

Am Samstagabend kurz ZDF eingeschaltet. Es lief “Der Quiz-Champion” mit Johannes B. Kerner, und als Promis waren Bully Herbig, Wigald Boning und Franzi van Almsick eingeladen. Große Kultur! Große Nation!

Festgestellt: Kein deutsches Publikum kann auf die Zwei klatschen. KEINES. Darauf bin ich stolz.

Bei diesem Punkt hatte ich direkt einen Ohrwurm von "Menschen Leben Tanzen Welt".

"Ich habe meinen Bruder ausgelacht, weil er seine Seitenspiegel am Auto mit der Deutschlandflagge beklebt hat. Kommt nie wieder vor!"

"In unserem Land ist Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft. Kirchliche Feiertage prägen den Rhythmus unserer Jahre. Unser Land ist christlich geprägt. Und die Grundlage dafür ist der unbedingte Vorrang des Rechts über alle religiösen Regeln im staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben."