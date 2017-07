Ein Blick in die G-20-Demo-WGs

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in Hamburg Ausschreitungen gegeben. Barrikaden wurden errichtet, Autos haben gebrannt, Polizisten und Autonome gerieten aneinander. Pausenlos heulten Sirenen und kreisten die Helikopter über der Stadt.

Wenn man allerdings mit der S-Bahn eine Viertelstunde nach Osten fährt und im Stadtteil Allermöhe aussteigt, ist von Krawall und Polizei nichts mehr zu sehen. Hier wohnt Patrick, Mitglied des Kreisvorstands der Grünen im Bezirk Bergedorf. Um kurz vor neun sitzt er im Wohnzimmer neben dem ausgeklappten Schlafsofa mit Michael beim Frühstück. Patrick ist 29, lang und schmal, mit ordentlich rasiertem Undercut und sehr gewählter Ausdrucksweise. Michael ist 61, hat einen grauen Bart, viele Lachfalten und einen gut gelaunten Plauderton mit leicht fränkischem Einschlag. Er kommt aus Aschaffenburg, lebt aber in der Nähe von Mainz und ist ehrenamtlich für die globalisierungskritische NGO „Attac“ tätig.

Rund um den G20-Gipfel ist „Attac“ beim Alternativ-Gipfel aktiv, organisiert zivilen Ungehorsam und nimmt am Samstag an der Großdemonstration „Grenzenlose Solidarität statt G20“ teil. Patrick gibt zu, niemals in einer WG wohnen zu wollen. Aber er habe einen Beitrag zum Widerstand leisten wollen und freue sich über die politischen Diskussionen mit seinem Gast. „Ich bin sowieso ziemlich links für einen Grünen“, sagt er.

Natürlich diskutieren sie auch über die Eskalation der Demo am Vorabend und über die Frage, die alle beschäftigt: Ging sie von den vermummten Autonomen oder von der Polizei aus? Patrick fragt sich vor allem, wie er als Grüner damit umgehen soll – immerhin sitzt seine Partei im Hamburger Senat und ist damit mitverantwortlich für den Polizeieinsatz. Einig sind sie sich, dass sie Randale verurteilen, aber der erste Eingriff der Polizei beim Start der Demo „demokratiefeindlich“ gewesen sei. Und Michael hat noch einen interessanten Gedanken zur Protestkultur: „In Frankreich zum Beispiel ist Alkohol auf Demonstrationen verboten. Das macht einen großen Unterschied bei der Grundstimmung.“

Nach dem Besuch bei Michael und Patrick meldet sich Freimut, langjähriger St.-Pauli-Bewohner, der Gäste aus Berlin, Greifswald und dem Ruhrgebiet aufgenommen hat, die ursprünglich zu einem Interview bereit waren. Jetzt seien sie aber leider alle unterwegs, sagt er am Telefon. Und einer von ihnen sei außerdem abgereist. „Mein Gast aus dem Ruhrpott ist gestern bei der Demo unbeteiligt in die Eskalation geraten. Jemand ist über ihn gestürzt und er hat sich das Knie demoliert. Er war über Nacht im Krankenhaus.“ Freimut sieht den Einsatz der Polizei bei „Welcome to Hell“ kritisch: „Da wurde zum Teil sinnlos reingeknüppelt.“