Quiz: Trump oder Troll?

Twitter ist für Donald Trump wohl das wichtigste Kommunikationsmittel – und in den vergangenen Wochen auch fast das einzige. Der zukünftige US-Präsident hat seine Offenbarungen in 140 Zeichen allerdings nicht erst im Wahlkampf lieben gelernt, sondern twittert sich schon seit vielen Jahren durchs Zeitgeschehen. Dabei beschränkt er sich natürlich nicht nur auf die politischen Themen, sondern äußert sich zu so ziemlich allem, von Wetterbericht bis Promi-Klatsch.

Im Ton unterscheidet er sich dabei nicht großartig von dem eines ganz normalen Internet-Trolls. Er textet impulsiv, anmaßend und beleidigend. Nachdem wir dieses Video gesehen haben, in dem ein Mensch versucht, Troll-Tweets von Trump-Tweets zu unterscheiden, dachten wir uns: Das sollten unsere Leser auch mal versuchen. Deswegen, bitte sehr, das großartige Trump-oder-Troll-Rätsel!

Kleiner Tipp: Trump hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Verhältnis von Robert Pattinson und Kristen Stewart auseinandergesetzt.