jetzt.de : Herr Sommer, wenn ich als junger Mensch den superauthentischen Local-Eindruck will und mir dafür beim Städtetrip ein Airbnb-Apartment gönne – muss ich mich da schuldig fühlen, weil die Städte unter meinem Besuch leiden?

Christoph Sommer: Ich finde es sehr schwierig, es jemandem übelzunehmen, dass er eine Stadt erleben will und deswegen auch dieses Einwohnerfeeling sucht - dieses Streben nach einem Echtheitserlebnis ist auch wirklich nicht neu. Die Intensität des Kieztourismus ist sicherlich größer, Städtekurztrips sind en vogue, mit wachsendem Wohlstand gibt es allerorts mehr Touristen, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber das Interesse an fremden Städten und wie deren Einwohner so leben – das ist ein ganz altes touristisches Motiv. Sich das selbst komplett zu verbieten, ist Quatsch.

Wie eng ist denn der Zusammenhang zwischen Verdrängung von Einwohnern und Tourismus?

Die rasanten Mietpreissteigerungen sind meistens primär auf einen zu langsamen Wohnungsbau zurückzuführen oder darauf, dass Städte ihren eigenen Wohnungsbestand an Investoren verkauft haben. Das ist und bleibt in den meisten Städten die Hauptursache. Aber Tourismus kann natürlich auch zu Mietsteigerungen beitragen, zum Beispiel wenn jemand seine Wohnung in einem innerstädtischen Kiez ausschließlich als Ferienwohnung vermietet. Die Wohnung steht dann normalen, dauerhaften Einwohnern nicht mehr zur Verfügung, das Angebot wird verknappt und das hat natürlich auch einen Verdrängungseffekt.

"Man ist als Tourist durchaus in der Pflicht, sich selbst zu fragen: Was bewirkt mein Handeln vor Ort?"

In Städten wie Barcelona ist es aber doch recht offensichtlich, dass gerade junge Wochenendreisende durchaus mitverantwortlich für austauschbare Restaurants, explodierende Mieten und eine Verdrängung der eigentlichen Bürger sind, oder?

Ja, in Barcelona ist die Entwicklung wesentlich weiter fortgeschritten, die aktuelle Bürgermeisterin ist 2015 hauptsächlich aufgrund ihrer Kampfansage an Hotelbetreiber, Airbnb und Investoren aus der Branche ins Amt gekommen. Da zeigt sich auch, wie sehr Tourismus heutzutage politisiert.

Was kann ich also selbst tun, um in solchen Städten nicht als „böser" Tourist dazustehen?

Da kommen wir zu dem zweiten Punkt, von dem ich sprechen wollte: Man ist als Tourist oder Touristin durchaus in der Pflicht, sich selbst zu fragen: Was bewirkt mein Handeln vor Ort? Ich kann zum Beispiel versuchen, mich vorab zu informieren: Wie verhält sich meine Unterkunft zum eigenen Kiez? In Berlin gibt es ja zum Beispiel ein Hostel, das das verdiente Geld in sinnvolle Nachbarschaftsprojekte steckt. Und natürlich sollte man Airbnb-Apartments meiden, die ausschließlich als solche vermietet werden und gar keine „echten“ Einwohner mehr haben. Diese Angebote sollte man einfach nicht wahrnehmen und seinen Einfluss nutzen.