Kein "Rechts stehen, links gehen" mehr auf Rolltreppen am Münchner Hauptbahnhof

Bisher passiert also, was erwartbar war: Es ändert sich erstmal nix. Links steht kaum jemand und wer steht, muss trotz aller Regelkonformität mit Rüge der anderen Passanten rechnen. Dem Deutschen, und dem Münchner natürlich erst recht, ist die wichtigste seiner Regeln nicht auszutreiben. Eher würde man wohl das Oktoberfest absagen oder den Flughafen Franz Josef Strauß in Martin-Schulz-Airport umbenennen als auf diese Weise die städtische Ordnung zu gefährden. Das Rechts-Stehen-Links-Gehen ist Kulturgut wie Bratwurst und Bier, daran kann doch die MVG nicht einfach so rütteln. Wir hoffen, die Sache lässt sich ohne Revolution und Bürgerkrieg lösen.