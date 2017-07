Tipps von einer, die in einer der heißesten Regionen der Erde war

Zu Beginn des Jahres hat uns Sebastian Balders, der in Oimjakon in Sibirien, dem kältesten Ort der Erde war, Ratschläge für die kalten Wintermonate gegeben. Jetzt stecken wir mitten im Sommer und um uns für die nächste Hitzewelle zu wappnen, haben wir uns Tipps von Mathilde Erfurt geholt. Die 28-Jährige war im Rahmen ihres Geographie-Studiums an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg schon zweimal im heißen Südwesten der USA unterwegs, wo die Temperaturen häufig über 45 Grad steigen. Hauptsächlich ging es bei der Exkursion (2012) und der Projektstudie (2015) um Wasserknappheit, Armut und den Klimawandel. Mathilde lernte nebenbei aber auch viel über Hitze. Mittlerweile ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Physische Geographie an der Uni Freiburg.

jetzt: Mathilde, habt ihr in den USA mal ganz klischeemäßig ein Spiegelei auf einem Stein gebraten?

Mathilde Erfurt: Ein paar Witze haben wir darüber gerissen, es gemacht aber letztlich nicht. Dafür haben meine Füße mal gekocht.

Wie das?

Wir wollten auf eine Sanddüne in der Nähe von Yuma hochlaufen, blöderweise hatte ich nur Sandalen an. Deswegen hab ich’s auch nur halb hoch geschafft. Der Sand war einfach kochend heiß und oben hatte es an die 50 Grad. Bei normalen Temperaturen hätte man da nur fünf Minuten hoch gebraucht. Ich würde also jedem empfehlen, der in die Wüste oder raus in die Natur will, geschlossene Schuhe einzupacken.