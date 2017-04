Wie wenig ist wenig?

Lena, 29, Unternehmensberaterin, Jahresgehalt: 90.000 Euro brutto

Lena (Name geändert) besitzt zwar keine Aktien, dafür verdient sie schon heute so gut, dass sie doch eigentlich nichts befürchten müsste. Wenn die 29-Jährige so weitermacht, stünden ihr im Alter gut 2300 Euro brutto zu. Zusätzlich zahlt sie 50 Euro im Monat in eine private Betriebsvorsorge ein, von der sie nach aktuellem Stand etwa 130 Euro im Monat erwarten könnte. Aber auch bei Lena gibt es eine Versorgungslücke. Bei einer Wunschrente von 2500 Euro netto im Monat plus Inflation fehlen ihr ab 2054 rund 2660 Euro im Monat. Um diese zu schließen, müsste Lena laut Kappes Berechnungen ab jetzt 700 Euro im Monat sparen.

Die junge Frau lacht daraufhin laut los. Sie findet den Betrag zu hoch. „300 Euro hätte ich noch in Ordnung gefunden. Aber 700 Euro, das ist doch lächerlich.“ Lena findet, sie zahle schon ziemlich viel in die gesetzliche Rente ein, plus private Vorsorge – dass es trotzdem nicht reicht, stimmt sie zynisch. „Kindererziehung ist da ja nicht mal mit eingerechnet. Und ich verdiene ziemlich gut. Was machen denn dann Leute, die im Monat 1000 Euro netto verdienen? Das kann doch nicht angehen – da ist die Armut ja vorprogrammiert.“

Natürlich hängt das auch davon ab, welche Ansprüche jemand an das Leben im Alter stellt. Aber Lena hat recht: Besonders Frauen sind später armutsgefährdet, weil Kindererziehungszeiten über die Rente kaum ausgeglichen werden. Gleichzeitig arbeiten sie noch immer häufiger Teilzeit als Männer – und zahlen so weniger in die Rentenkasse ein. Kappes verweist dabei gern auf das Buch „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ von Helma Sick und Renate Schmidt und rät vor allem unverheirateten Paaren, einen Extra-Betrag für die Altersvorsorge der Frau anzulegen.

Lena lebt mit ihrem Freund zusammen, er verdient ebenfalls auf hohem Niveau. Sich selbst mehr auf die Seite legen könnte sie gerade trotzdem nicht, weil sie noch einen Studienkredit abbezahlt und die Miete in Hamburg den Großteil ihres Einkommens frisst. Im Alter will Lena sowieso Eigentum besitzen, im besten Fall im Grünen, mit zwei Kindern, Mann, Hund und Pferd. Große Träume, die man sich erstmal leisten können muss. Bei ihrem Gehalt sollte die junge Frau doch eigentlich keine Probleme haben. Das aber kommt nicht ohne Ballast: „Das Pensum halte ich nicht ewig aus. Dass ich mein Leben lang so viel verdiene, ist vollkommen unrealistisch.“

Kappes ist trotzdem zuversichtlich. Sie hält ohnehin nicht viel von dieser „Versorgungslücke“. „Das ist ein Schlagwort der Versicherungsindustrie und wird total überschätzt.“ Unberücksichtigt bleiben dabei nicht nur Kinder, Ehen, Scheidungen, auch Erbe, Karriereveränderungen und politische Entwicklungen. „Im Grunde müsste man diese Lücke alle paar Jahre ausrechnen, um eine realistische Annäherung abzubilden“, sagt Kappes.

Die Geldanlageexpertin warnt daher davor, sich von solchen Zahlen demotivieren zu lassen. Wichtig ist: „Je früher Sie anfangen vorzusorgen, desto besser. Aber letztlich können Sie nicht mehr sparen, als sie haben.“ Die richtige Anlagestrategie hänge dabei sehr stark von der persönlichen Situation des Klienten ab. „Es gibt nicht DIE Altersvorsorge. Wir empfehlen auch nicht, einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens zu sparen“, sagt die Finanzexpertin. Was sie jedem rät ist, ein Polster von zwei bis drei Nettolöhnen auf dem Konto zu haben – für unvorhergesehene Notfälle. „Ansonsten muss jeder herausfinden, was für ihn Sinn macht.“ Kappes hilft gerne dabei.

