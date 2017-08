„Das Thema ist sehr tabuisiert und mit Scham behaftet“

jetzt: In deinem Job hast du vor allem mit jungen männliche Geflüchteten zu tun und weniger mit Frauen. Warum ist das so?

Silvia Rupp: Zum einen, weil die meisten Geflüchteten, die vor etwa zwei Jahren in München angekommen sind, männlich waren. Und zum anderen, weil die Männer den öffentlichen Raum sehr viel mehr für sich in Anspruch nehmen als Frauen, die eher im Wohnheim bleiben. Für viele der Jungs sind der Hauptbahnhof und die Umgebung beliebte Treffpunkte. Das ist ja in vielen Städten so – allerdings ist es in München auch der Ort für inoffizielle Prostitution. Geflüchtete Jugendliche können darum dort damit in Kontakt kommen, ohne dass sie es beabsichtigen.

Wie läuft dieser Kontakt ab?

Es kann zum Beispiel sein, dass ein junger Geflüchteter eine Herrentoilette am Hauptbahnhof benutzt. Manche davon sind sogenannte „Klappen“, also inoffiziell Sextreffs, von denen der Geflüchtete nichts weiß. Er bemerkt dann vielleicht, dass ein Mann neben ihm ihn die ganze Zeit anschaut und dabei onaniert – und anschließend bekommt er dafür 20 Euro. Oder er hängt einfach am Bahnhof ab und wird plötzlich von potenziellen Kunden gefragt, ob er sich nicht was dazuverdienen will. Es kann auch sein, dass er mitkriegt, dass manche seiner Bekannten immer Geld haben, und dann möchte er natürlich wissen, wo sie das herhaben.