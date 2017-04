Darin kritisiert sie Baumgartners sexistische Beleidigung und erklärt ihm noch einmal ganz genau, was sie mit ihrem ursprünglichen Facebook-Post bezweckt hatte und dass sein Kommentar dazu keinen Sinn ergebe, da er nur ihren Körper kritisiere.

Weiterhin lädt sie ihn ein, in ihre Show zu kommen, um sein doch sehr fragliches Frauenbild zu diskutieren. Das Ganze schließt sie mit folgender Aussage ab: "Sie sind ja schon aus dem All gesprungen, Sie sind also sicher nicht zu feig dafür – oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen. Ich freue mich darauf."

Der Diskurs zwischen Corinna Milborn und Felix Baumgartner zeigt, wie verschiedene Menschen mit Meinungsverschiedenheiten umgehen: entweder mit Klasse oder auf Kindergartenniveau. Wir sind gespannt, ob die Moderatorin Baumgartner richtig einschätzt oder ob er nicht doch zu "feig" ist, um in ihre Show zu kommen.

vh