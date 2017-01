Eine Muschel? Nee, eine Muschi!

Sexualität scheint ein wichtiges Thema in deinem Leben zu sein. Woher kommt die Faszination?

Ich hatte immer ein positives Gefühl gegenüber der Sexualität. Für mich ist Sex Lebensenergie. Und ich dachte lange, dass das für alle so wäre. Dann war ich wirklich erstaunt, als ich rausgefunden habe, dass doch nicht jeder so locker mit dem Thema umgehen kann - dass viele Schmerzen damit verbinden, sich für ihren Körper oder ihre Sexualität im Allgemeinen schämen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, diese Menschen dabei zu unterstützen, freier und bewusster mit ihrer Sexualität leben zu können. Damit meine ich nicht, dass jeder Sex haben und das mögen muss. Wenn jemand einfach keine Lust hat, dann ist das auch vollkommen okay.

"Männer wundern sich oft, was das soll und warum es keine Penisse gibt."

Was denkst du: Kaufen deine Produkte eher Hipster, die provozieren wollen oder Leute, denen das wirklich etwas bedeutet?

Ich habe zuletzt leider den Überblick verloren, wer da was genau bestellt, denn mittlerweile läuft ja alles sehr unpersönlich über DaWanda. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sticker und Postkarten auch viel von Leuten gekauft werden, die damit Späße machen wollen - was auch in Ordnung ist. Für die Vulvinchen-Ketten interessieren sich aber glaube ich hauptsächlich die Menschen, denen die Botschaft wirklich am Herzen liegt.

Einmal hat zum Beispiel eine Frau weit über 60 zwei Ketten gekauft – als Geschenk für ihre Lebensgefährtin, mit der sie schon seit 40 Jahren zusammen war. Außerdem verkaufe ich die Ketten auch häufig für größere Projekte. Da gibt es dann zum Beispiel hin und wieder eine Hebamme, die die Ketten werdenden Müttern schenkt.

So sieht Agnieszkas Kunst aus: