Die Gutschein Typologie

Der Zeit-statt-Kapitalismus-Gutschein

Das steht auf dem Gutschein: Ein Sektfrühstück! Nur für uns Mädels! <3 <3 <3

Der verschenkt ihn: Enge Freunde, die es tatsächlich eigentlich gut meinen: Seit Pia nach Hamburg gezogen ist, sieht man sich ja wirklich vieeeel zu selten.

Ehrliche Aussage des Gutscheins: Ich mag dich, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen, aber jetzt tatsächlich direkt ein Sektfrühstück an deinem Geburtstag zu organisieren, war mir doch zu anstrengend. Und sowieso – hast du mal geschaut, was Bahntickets gerade kosten? Übrigens bin ich bis Neujahr ausgebucht, aber danach finden wir sicher einen Termin. Aber bitte nicht am Wochenende.

So wird er eingelöst: Anderthalb Jahre später. War aber auch wirklich schwierig einen Termin zu finden.