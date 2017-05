"Mein Leben ist viel schlechter als deins"

So steht ihr zueinander: Diese Person ist meistens Teil deines Freundeskreises und kein Fremder. Jedoch ist es keiner deiner besten Freunde und niemand, mit dem du täglich schreibst oder sprichst. Denn diese Art von Mensch ist extrem anstrengend.

An diesem Punkt beschweren sie sich: Du hast gerade etwas erwähnt, was in deinem Leben schiefgegangen ist, und sie damit offensichtlich dazu herausgefordert, daraus einen Wettbewerb zu machen.

So sagen sie es: „Wenigstens studierst du überhaupt. Ich weiß ja immer noch nicht, für welches Fach ich mich immatrikulieren soll. Und überhaupt...“ gefolgt von einer Auflistung von anderen Dingen, die in ihrem Leben viel schlechter sind als in deinem.

Das ist ihre Intention: Sie wollen dich übertreffen, egal mit was, Hauptsache, sie gewinnen. Ihr Ziel ist es, dir klarzumachen, dass du kein Mitleid verdienst. Sie aber schon.

Wie man am besten mit ihnen umgeht: Am einfachsten wäre es natürlich, heikle Themen zu umgehen und ihnen ja keine Chance zu geben, sich mit dir zu messen. Klingt zuerst einfach, aber sogar das Wetter kann hier zu einem Streitpunkt werden. „Wenigstens regnet es nur bei dir. Hier, wo ich gerade bin, windet es noch dazu“ und „wenigstens kannst du bei der Sonne rausgehen. Ich sitze gerade zuhause und muss noch an meiner Seminararbeit schreiben“ sind Sätze, die hier auf einen einfachen Kommentar über das Wetter folgen. Also hilft nur eins: Augen zu und durch und sich von diesen Menschen nicht frustrieren lassen.