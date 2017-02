"Ihr müsst nicht dauernd beweisen, dass ihr keine Nazis mehr seid!"

Wenn ich mit Freunden oder Kunden über Trump und US-Politik spreche, verstehen sie danach zumindest, warum ich ihn gewählt habe. Und ich glaube, wenn sie selbst mal ein paar Wochen in Kalifornien leben würden, würden sie die Mauer auch unterstützen. Viele Deutsche haben eine naive Vorstellung von der Situation in den USA. Sie denken, dass sie ganz viel über amerikanische Politik wissen und haben feste Meinungen, waren aber nie da oder nur mal kurz im Urlaub. Ich finde es ja selbst toll, dass in den USA so viele Menschen aus der ganzen Welt zusammen leben, aber es hat eben auch den negativen Aspekt, dass es viel Kriminalität und Gang-Gewalt gibt. In meiner Heimatstadt konnte ich in vielen Viertel nachts nichts alleine unterwegs sein, es war zu gefährlich. Zwei Mal bin ich überfallen worden, beide Male waren die Täter bewaffnet. Das ist auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, in Deutschland zu bleiben: Hier ist es sicherer, ich muss mir nachts auf der Straße keine Sorgen machen.

Obwohl die Deutschen sehr interessiert an amerikanischer Politik sind, interessieren sie sich ingesamt nicht so sehr für Politik. Damit meine ich, dass sie Situationen eher hinnehmen wie sie sind, anstatt sie ändern zu wollen. Sie sprechen gerne über soziale Probleme in Amerika oder in Deutschland, aber haben dann keine Lösungsansätze. Angela Merkel ist auch ein gutes Beispiel dafür: Wenn sie jetzt wieder antritt, sagen die Deutschen „Ja, okay, wir haben eh keine andere Wahl.“ Es gibt keinen revolutionären Geist. In den USA ist jeder bereit, auf die Straße zu gehen und seine Meinungen zu äußern. In Deutschland sehe ich das weniger, hier gehen meistens nur die am äußeren politischen Rand auf die Straße, die Rechts- oder Linksextremen.

Die Linken hier denken, dass jeder Mensch europäisch sein möchte – aber das ist einfach nicht so

Die aktuelle Entwicklungen in den USA finde ich positiv. Ich teile zwar nicht jede Meinung von jedem aus Trumps Team, unter anderem, weil ich homosexuell bin und die christlich-rechte Einstellung vieler Republikanern dazu mir nicht gefällt. Aber genau deswegen finde ich Trump gut, weil er in sozialen Fragen oft viel liberaler ist als die klassischen Republikaner. Darum ist es eigentlich unfair, dass er jetzt mehr kritisiert wird als sie. Ich finde auch gut, dass er die Liste der vielen Versprechen, die er gemacht hat, durchgeht, und sie umsetzt – anders als Obama, der versprochen hat, Guantanamo zu schließen und dann ist nichts passiert.

Den großen Widerstand gegen Trump finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Obama hat auch unsere Flüchtlingspolitik mit Kuba geändert und er hat die Einreise für irakische Flüchtlinge für sechs Monate verboten. Trumps Dekret gilt nur 90 Tage. Es soll auf jeden Fall weiter Einwanderung in die USA geben und es ist wichtig, dass wir Flüchtlinge aufnehmen – aber wenn es so wenig reguliert ist wie gerade in Deutschland, dann halte ich das für naiv und gefährlich.

Einer meiner besten Freunde in Deutschland ist Moslem, seine Eltern kommen aus Albanien, und selbst sie sagen, dass es große kulturelle Unterschiede gibt und die Integration schwierig ist. Die Linken hier denken gerne, dass jeder Mensch europäisch und wie sie sein möchte – aber das ist einfach nicht so. Viele Menschen haben ganz andere Ideen und Vorstellungen, wie eine Gesellschaft aussehen soll: Wenn ich als Homosexueller in den Iran oder in ein anderes dieser sieben Länder reise, könnte ich dort für meine sexuelle Orientierung umgebracht werden. Und Frauen haben dort gar keine Rechte.

Das Problem im deutschen Bundestagswahlkampf wird denke ich sein, dass die Deutschen immer so viel Angst davor haben, rassistisch zu sein oder „Nazi“ genannt zu werden, dass sie in der Politik extrem vorsichtig sind. Und dadurch erreichen sie das Gegenteil von dem, was sie wollen: Weil die Politiker der großen Parteien die Sorgen der gewöhnlichen Menschen nicht wahrnehmen oder nicht ansprechen, wandern die Wähler in eine extreme Richtung ab und die AfD gewinnt mehr Unterstützer. Das halte ich für eine viel größere Gefahr als zu sagen, dass die Einwanderung strenger reguliert werden oder es eine Obergrenze für Flüchtlinge geben soll. Ihr müsst doch nicht dauernd der ganzen Welt beweisen, dass ihr keine Nazis mehr seid! Nur dadurch ist es nämlich so weit gekommen, dass es jetzt wieder Nazis in Deutschland gibt.