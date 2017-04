Politikmüde? Von wegen!

Für „Das große Spiel“ ziehen sich acht Teilnehmer selbstgebastelte Masken des mitte-rechts Kandidaten François Fillon an und führen einen kleine Choreographie auf. Sie schleudern die Beine kreuz und quer vor ihre Körper, wie Marionetten. Kleine Zinnsoldaten an Fäden. Dann ist es schon wieder vorbei, Verbeugung und Applaus. Aber eigentlich ist das hier alles ein großes Spiel: Jugendliche Wut macht sich Luft — und lösen sich in Grafittidampf auf.

„Ich wundere mich, warum die Polizei noch nicht da ist“, sagt einer der Huschenden. Als er erfährt, dass die Leute aus der schwarzen Feder ihr Plakat entfernt haben, grölt er los: „Haha, was für Spießer! Oh Mann! Hör mal“, tippt er einen an, „die Plume hat unser Plakat weggemacht, ach komm ey.“ Die selbsternannten Anarchisten von Lyon wohnen Straße an Straße. Beide Gruppierungen lehnen die Wahl ab. Gute Nachbarn sind sie deswegen nicht.

„Marx hatte Recht“, sagt der Medizinstudent Sébastian, der kürzlich der „Révolution“ beigetreten ist

Ein paar Stunden mit dem TGV nach Süden, in Marseille, gibt es Menschen, die mit den Ideen der Anarchisten sympathisieren — aber trotzdem wählen gehen. Der alte Hafen ist in ein rotes Fahnenmeer getaucht. Jean-Luc Mélenchon kommt, der sozialistische Kandidat, der den europäischen Freihandel lahmlegen und das Wahlrecht für 16-Jährige einführen will — vor allem jungen Franzosen fühlen sich von ihm verstanden.

Bevor Mélenchon auf der großen Bühne vor dem Hafen loslegt, verteilen junge Männer Magazine an die strömenden Massen. Marxisten. Für die Kameras strecken sie den linken Arm in die Luft. Marx ist wieder cool?

„Marx hatte Recht“, sagt der Medizinstudent Sébastian, der kürzlich der „Révolution“ beigetreten ist. „Früher galt die marxistische Idee den Arbeitern, heute den Studenten“, sagt er. „Viele meiner Freunde müssen sonntags an die Supermarktkasse, damit wir auch am Feiertag einkaufen gehen können. Was für ein Unsinn. Wir sind am Limit — und der Kapitalismus hat uns dorthin manövriert, wie ein Dompteur.“