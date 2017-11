Es gibt Fragen, an denen scheiden sich die Geister. Die einen machen es so, die anderen so. (Der Tumblr 2 kinds of people macht das seit einer Weile sehr schön deutlich.) Dazwischen gibt es nichts. Die Anhänger der jeweiligen Glaubensrichtung sind der Meinung, den einzig wahren Weg gefunden zu haben. Wir wollen hier klären, welche Seite Recht hat und wie die jetzt-Leser in diesen wirklich wichtigen Fragen des Lebens ticken.