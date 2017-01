Abgelehnter Werbespot geht viral

Der Werberegie-Student Eugen Merher, 26 und im dritten Jahr an der Filmakademie Baden-Württemberg, erlebt gerade, wie sich so ein Viralhit anfühlt. Bereits im Januar 2015 drehte er gemeinsam mit seinen Produzenten Karli Baumann und Karl Heidelbach sowie dem Kameramann Mortimer Hochberg seinen Semesterfilm "Break free". In dem Clip versucht ein älterer Herr in seinen alten Adidas-Schuhen einem Altersheim zu entfliehen. Inspiration für den Spot war ein vergangenes Jahr verstorbener, aber stets sportlich aktiver Bekannter von Eugen.

Seit Dezember 2016 steht der Spot nun auf Youtube und Vimeo, aber erst seit einigen Tagen explodieren die Zuschauerzahlen. "Quasi ab dem Moment, in dem ausländische Medien darauf aufmerksam geworden sind", sagt Eugen am Telefon. Mehr als zwei Millionen Views hat der Spot mittlerweile auf Youtube. Zum Vergleich: Einer der erfolgreichsten Adidas-Running-Spots hat fünf Millionen Klicks – und steht bereits seit einem Jahr online. Nach der Berichterstattung in Branchenmedien und der amerikanischen Huffington Post überschütten auch deutsche Medien Eugen mit Interviewanfragen.