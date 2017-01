"Sorry, der Tatortsonntag mit Janine ist mir heilig"

Wer schreibt?

Sagen wir: Jens, Manu, Tom und Simon, ein Kumpelkreis aus Endzwanzigern und Anfangdreißigern, die ab und an zusammen joggen gehen.

Und warum?

Irgendwie muss man sich ja motivieren und deshalb haben Jens und Manu an einem Abend an der Bar, an dem sie über ihre seit kurzem nicht mehr zu leugnenden Bierbäuche sprachen, diese Sportgruppe gegründet. Das mit dem Motivieren ist leider eher eine Wellenbewegung als eine konstant nach oben zeigende Kurve – was besonders kurz nach Neujahr deutlich spürbar wird.

Und wie sähe das aus?