Wer schreibt?

Corinna, Merle, Sandra und Marc. Gute Freunde seit der Schulzeit, auch wenn man jetzt in verschiedenen Städten lebt.

Und warum?

Offiziell weil man sich trotz der Entfernung im Leben der anderen updaten will. Inoffiziell: It’s all about the gossip.

Und wie könnte das aussehen?