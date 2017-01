2900 Euro netto für den jungen Lehrer

Ich habe dann insgesamt zwölf Semester auf Lehramt studiert, klingt viel, aber ich war auch zwei Semester im Ausland und habe mit Deutsch, Englisch, Bildungswissenschaften und Italienisch vier Fachwissenschaften studiert. Dass man mit dieser Fächer-Kombination Probleme hat, eine Referendariatsstelle, beziehungsweise, danach eine feste Stelle zu bekommen, sagt einem vor und während des Studiums niemand. Man denkt ja, für Hauptfächer gibt es immer Bedarf. Dass das nicht so ist, habe ich erst realisiert, als ich mich mit anderen Lehrern darüber unterhalten habe.

Ich hatte dann echt eine schwierige Phase, in der ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich bin dann sogar zur Berufsberatung, um mich zu erkundigen, was ich mit meinem Studium sonst noch anstellen könnte. Die haben mir gesagt, ich müsste mich weiterqualifizieren, ein BWL-Studium draufsetzen oder so. Aber die Dame dort hat auch etwas Entscheidendes gesagt: "Wenn Sie überzeugt von ihrem Berufswunsch sind, verfolgen Sie ihn weiter. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt kann sich immer wieder ändern." Das hat mir neuen Mut gegeben.

Ich hätte nach meinem Examen vermutlich zwei Jahre auf eine Referendariatsstelle warten müssen, deswegen habe ich das Bundesland gewechselt und bin von Mainz nach Leverkusen gezogen. Da kannte ich zwar keinen Menschen, aber es gab eine Stelle. Das Referendariat ging dann nochmal eineinhalb Jahre. Im Anschluss habe ich eine Stelle in Schleswig-Holstein angeboten bekommen und bin in den Norden gezogen.

Für mich war aber immer klar, dass ich in meiner Heimat leben und arbeiten möchte. Innerdeutsch reizt mich einfach keine andere Stadt so wirklich. Wieder nach Hause zurückzukehren, empfand ich nie als langweilig. Diesen Sommer hat es dann geklappt: An dem Gymnasium in Wiesbaden, an dem ich schon als Student gearbeitetet hatte, habe ich eine Stelle bekommen. In meinem Alter verbeamtet zu werden ist sehr glücklich, ich weiß das. Kommilitonen und Kollegen von mir warten da zum Teil Jahre lang drauf.