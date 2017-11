1600 Euro netto für die Jungs vom Kartoffel-Stand

Die Motivation

Für uns ist das der schönste Job der Welt! Draußen, mitten in der Stadt, an so einem historischen Ort zu arbeiten – das ist super. Außerdem freuen wir uns, wenn die Gäste sich bei uns wohlfühlen. Oft kommen Freunde, Familie, aber auch alte Stammkunden und Omas, die mit uns über Kartoffeln fachsimpeln. Wir haben uns zwar schon ein ordentliches Fachwissen angelesen, aber da können wir auch immer noch was lernen. Und das Wichtigste: Wir können hier machen, was uns Spaß macht: selber kochen, Gerichte kreieren, mit allem drum und dran.

Der typische Tag

Den gibt's bei uns noch nicht! Wir haben den Stand vor einer Woche aufgemacht und was seitdem passiert ist, war sicher kein Alltag. Der Plan ist aber, dass wir von 8 Uhr 30 bis 18 Uhr am Stand arbeiten. Vormittags bereiten wir das Essen vor, der große Ansturm auf den Imbiss kommt dann zwischen 12 und 15 Uhr. Parallel verkaufen wir natürlich den ganzen Tag unsere Kartoffeln. Bislang sind wir beide gefühlt rund um die Uhr hier – und wenn wir nicht hier sind, machen wir zu Hause die Büroarbeit.

Das Besondere

Die Gemeinschaft hier am Viktualienmarkt ist schon was Besonderes. Die meisten Betreiber machen das schon richtig lange – anfangs hatten wir ein bisschen Sorge, dass wir als die „Neuen“ ein bisschen komisch angeschaut werden. Das war aber gar nicht so, im Gegenteil: Hier hilft man sich, wo es geht. Als unsere Spülmaschine kaputtgegangen ist, durften wir zum Beispiel spontan am Saftstand schräg gegenüber unser Geschirr spülen. Was wir allerdings gelernt haben: Lieber zu viele warme Socken übereinander tragen als zu wenige.

Das Geld und die Verantwortung

Wir sind jetzt selbstständig. Das bedeutet für uns: Mehr Freiheiten, aber auch mehr Verantwortung. Anfangs hat uns das Sorgen gemacht, da waren ein paar schlaflose Nächte dabei. Klar, man weiß ja nie, wie es laufen wird und bei so einem Stand merkt man ein paar schlechte Tage schnell. Aber Angst haben wir nicht. Denn es ist ein richtig gutes Gefühl, alles selber zu machen. Wenn es läuft wie geplant, werden wir beide etwa 1 600 Euro netto im Monat verdienen.