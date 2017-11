Bis zu 3000 Euro für die freiberufliche Moderatorin

Im Nachhinein war das eine sehr gute Entscheidung, denn für mich war das Studium schon ein Schritt in Richtung Traumberuf. Seit einiger Zeit habe ich einen eigenen Youtube-Kanal "Walerija Goes Media", der unter anderem meinen Weg zum Ziel dokumentieren soll und so vielleicht anderen bei der Realisierung ihres Traums helfen kann.

Die Anfänge

Ich stand schon immer gerne auf der Bühne – eigentlich seit ich denken kann. Ich bin in Sankt Petersburg geboren und in Nürnberg aufgewachsen. Meine Kindheit war aber dennoch typisch russisch: Ich habe Ballett getanzt, war Synchronschwimmerin und habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Als ich älter wurde, kam dann das Theaterspiel hinzu. In meiner Schulzeit habe ich bei einigen Jugendredaktionen mitgearbeitet und mit 18 Jahren hatte ich schließlich mein erstes Moderatoren-Casting beim regionalen Sender Franken Fernsehen. Ich wurde direkt genommen und durfte von da an für deren Lifestyle-Sendung moderieren.

Das Lampenfieber

Bei diesem regionalen Magazin stand ich das erste Mal für das „richtige“ Fernsehen vor der Kamera. Ganz ehrlich, ich war ultra aufgeregt, mir ging damals so die Pumpe! Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich immer extrem gut vorbereitet, aber in diesem Fall war das nicht möglich, denn der ganze Sendungsablauf war sehr spontan. Wenn ich mir diese Moderation heute ansehe, ist sie mir richtig peinlich. Doch so platt es klingt: Das einzige, was gegen Lampenfieber hilft, ist es, sich diesem immer wieder zu stellen. Mittlerweile bin ich nur sehr selten aufgeregt bei Jobs.

Der Alltag

Irgendwann wurde eine Agentur auf mich aufmerksam und hat mich in ihre Moderatoren-Kartei aufgenommen. Die schlägt mich nun verschiedenen Kunden für Events vor. Das Beste am Moderieren ist definitiv die Abwechslung. Man setzt sich immer mit neuen Themen auseinander und lernt spannende Personen kennen.

Eines meiner Highlights war ein Job auf der weltweit größten Informationstechnologie-Messe Cebit in Hannover. Dort habe ich für Huawei an einem Stand eine Aktion moderiert. Auf einer so großen Messe für einen so namhaften Kunden zu arbeiten, war schon ein tolles Gefühl. Cool es war auch, als ich neben dem ehemaligen „Der Preis ist heiß“-Moderator Harry Wijnvoord die sogenannten „Glückstage in einem Einkaufszentrum präsentieren durfte. Zusammen mussten wir für Stimmung sorgen und die Besucher auf die Bühne locken. Neben so einer Moderations-Größe zu stehen, war für mich etwas ganz Besonderes. Außerdem habe ich zwei Jahre lang regelmäßig eine Online-Fußball Sendung für den 1. FC Nürnberg moderiert, so konnte ich mich auch im Sportbereich ausprobieren. Ich habe auch schon einmal eine große Podiumsdiskussion für Lehrer geleitet, so etwas erfordert aber wirklich enorme Vorbereitung.

Klar, manchmal präsentiere ich Aktionen, Gewinnspiele oder sage Slogans auf, obwohl ich mir eigentlich eher nichts von der Marke kaufen würde. Aber solange mich das nicht in einen echten moralischen Konflikt führt, sehe ich das einfach als Job. Vor allem bei Events mit vielen Menschen, kommt es dann schon mal vor, dass jemand etwas Blödes sagt, sich lustig macht oder es Zwischenrufe aus dem Publikum gibt. Aber das muss man einfach ignorieren und professionell bleiben. Ab und an gibt es natürlich auch Job-Vorschläge, die mich wirklich nicht reizen – Möbelhauseröffnungen oder die Moderation einer russischen Hochzeit.