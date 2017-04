"Erzähl auf gar keinen Fall, dass du mit Yoga angefangen hast“

Aber das ist nicht der Grund, warum ich bete. In meiner neuen Familie ist das einfach üblich. Es sind bestimmt nicht alle Koreaner gläubig – aber sehr viele. In Seoul gibt es eine katholische Kirche mit 200.000 Besuchern pro Woche. Ich weiß das, weil Dante die Messe jeden Sonntag im Wohnzimmer auf seinem Laptop guckt, während ich daneben Fifa spiele und fluche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns irgendwann das BKA in der Nacht wecken wird und mich verhaftet, weil von meinem Laptop illegal Gottesdienste gestreamt wurden.

In Korea schenkt man Waschpulver. So wie das aufschäumt, soll sich auch dein Reichtum vermehren

Aber zumindest kann ich dann in meiner Zelle in Ruhe Yoga machen. Und für alle Leserinnen (Grüße an die Facebook-Userin Uta K.), die jetzt wieder meinen, sie müssten die Welt auf dem Laufenden halten über den Status ihrer Eierstöcke beim Lesen dieser unmännlichen Zeilen: Jean-Claude Van Damme hat früher Ballett gemacht, dann darf ich ja wohl noch den Sonnengruß üben. Das lasse ich mir von niemandem verbieten – außer vielleicht von meiner Schwiegermutter. Aber der Reihe nach:

Seit gestern sind Sonjas Eltern bei uns zu Besuch. Ihr Vater hat mich herzlich begrüßt und mir zwei XXL-Kanister mit Waschpulver in die Hände gedrückt. Ich hatte keinen Schimmer, was der Quatsch sollte, aber ich wollte auch nicht undankbar wirken. Also hab ich mein glücklichstes Lächeln aufgesetzt und gesagt: „Heeey, suuuuper. Waschpulver. Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen.“ Anschließend habe ich die Boxen in das Badezimmer gehievt, wo Sonja sich gerade noch die Haare kämmte.

„Äh... Schatz, warum bitteschön denken deine Eltern, wir hätten kein Waschmittel zuhause?“

Sonja sah die Kanister und lachte. „In Korea schenkt man zum Einzug in eine neue Wohnung kein Brot und Salz, sondern Waschpulver. So wie das aufschäumt, soll sich auch dein Reichtum vermehren.“

„Ah, verstehe.“

„Übrigens“, sagte Sonja und zeigte auf meine Yoga-Matte hinter der Badezimmertür, „die musst du bitte im Kleiderschrank verstecken, solange meine Eltern da sind. Und erzähl auf gar keinen Fall, dass du mit Yoga angefangen hast.“

Sonja neigt gelegentlich zu Übertreibungen, also habe ich es trotzdem erzählt. Großer Fehler. Yoga kommt nämlich aus dem Buddhismus und buddhistische Mönche sind in Korea anscheinend so beliebt wie Schalker im Dortmund-Block, weil sie einen Hang zum Glücksspiel haben sollen. Was ich irgendwie witzig finde, weil ein buddhistischer Mönch hierzulande nicht unbedingt der Inbegriff des Bösen ist. Das ist, als würde dir jemand sagen: „Halte dich bloß von kleinen Pudelwelpen fern. Den Motherfuckern ist nicht zu trauen.“

Stattdessen mache ich jetzt Kalligraphie zum Entspannen. Das ist in Korea sehr beliebt. Die letzten zwei Stunden saß ich mit Sonjas Mutter am Küchentisch und sie hat mir gezeigt, wie ich koreanische Buchstaben male. Als mir das letzte Mal jemand gezeigt hat, wie ich einen Buchstaben zu malen habe, war ich sechs Jahre alt und die Lehrerin trug dabei die Handpuppe „Mimi, die Lesemaus“ über ihrer Hand. Ich hab Sonjas Mutter also gesagt, ich müsse ganz dringend eine Pause machen, weil ich noch diese Kolumne schreiben muss. Leider bin ich damit jetzt fertig.

