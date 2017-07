Der Proll in mir

Dieser Teil von mir ist ein ziemlicher Proll, der so gar nicht mit meinem seriösen Leben vereinbar ist. Einen Großteil des Jahres bin ich dementsprechend damit beschäftigt, ihn vor meinem Münchner und Berliner Umfeld zu verstecken. Und doch ist er wie ein treuer Hund, den man regelmäßig versucht, an der Autobahn auszusetzen: Jedes Mal, wenn ich nach Hause nach Niedersachsen fahre, ist er wieder da und wartet auf mich.

Das letzte Mal hatte ich so eine Situation an Weihnachten: Kaum war ich aus dem Regionalzug ausgestiegen und hatte meine Geschenke verteilt, saß ich auch schon mit Freunden von früher in unserer Lieblingskneipe. Zwei Sex on the Beach zum Preis von einem? Gekauft! Beck’s Bier, von dem ich sonst immer betone, dass ich den Gülle-Eigengeruch unerträglich finde? Sollte man direkt im Pitcher bestellen!

Am Ende saßen wir alle völlig betrunken an einem wackeligen Holztisch, hielten pathetische Reden auf unsere Jugend und schworen, dass die Provinz zwar irgendwie öde, menschlich aber doch das allerbeste sei. Lallten noch kurz darüber, ob wir noch in der Stadthalle zu irgendeinem DJ namens Ralf oder Siggi tanzen gehen sollten, ließen es dann aber doch bleiben – irgendjemand war schon mehrmals zu unserer Erheiterung einfach umgefallen. Zu Hause habe ich mir dann noch ein paar Eier (eher Boden- als Freilandhaltung) gebraten und bin am nächsten Morgen mit sehr starken Kopfschmerzen aufgewacht – was hatte ich da gestern eigentlich schon wieder für eine Scheiße erzählt? Zum Glück hat mich so noch nie jemand von der Arbeit erlebt.

Das jugendliche Proll-Ich wird im Erwachsenenumfeld verheimlicht

Tatsächlich lassen sich meine beiden Identitäten einen Großteil des Jahres sehr gut voneinander trennen. Freunde aus Berlin oder München verirren sich nur selten aufs niedersächsische Land, Freunde von daheim halten es wiederum mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit ähnlich wie ich – das jugendliche Proll-Ich wird im Erwachsenenumfeld verheimlicht. Aber natürlich gibt es Menschen, die diese feine Membran durchbrechen. Meist, weil sie einen sehr mögen und dementsprechend gerne wissen wollen, wo man herkommt – und da wird die Situation dann kniffelig.

Denn wenn ich mit diesen Freunden zu Hause ausgehen will, habe ich die Wahl: Bekommen sie eine authentische Erfahrung, ergo Privatparty mit sehr viel Bier und Schnaps oder sogar Dorffest? Oder versuche ich verzweifelt eine Bar oder ein Restaurant zu finden, das den Lebensgewohnheiten meiner städtischen Freunde entspricht – im Zweifelsfall also mindestens eine halbstündige Zugreise entfernt ist?