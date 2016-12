Makaberer Scherz oder gefährliche Fake-News?

„Dort hat sich das Spiel entwickelt, den möglichst witzigsten Kommentar zu verfassen“, erklärt Skinny am Tag nach seinem Favs-Jäger-Tweet am Telefon. Dieses Spiel setze sich nun eben auf Twitter fort – in dem sehr losen und doch in sich sehr stimmigen Troll-Netzwerk, das sich von Zeit zu Zeit so verselbstständigt, dass es in den Mainstream schwappt. Die überall und immer wieder verwendeten Ausdrücke „1“ und „vong ... her“ sind harmlose Beispiele dafür. Fake-News wie der angebliche Täter MOK die weniger harmlosen. Etwa 200 bis 250 Accounts sollen aktiv beteiligt sein. Skinny ist einer von ihnen.

„MOK in Katastrophen-Fällen zu beschuldigen, ist ein Evergreen geworden“

„Man kann auch über Makabres lachen“, sagt er. Er möchte hier anonym bleiben. Genau in diesem Punkt liegt der entscheidende Unterschied der beiden sozialen Netze: Während man auf Facebook mit Klarnamen und Profilbild postet, kann man auf Twitter unerkannt bleiben. „Ich glaube sogar, dass viele ein Doppelleben führen“, sagt Skinny. „Auf Facebook trauern, auf Twitter derbe Witze machen.“

Wie eben jenen mit MOK. Den Berliner ständig irgendwelcher Gräueltaten zu bezichtigen, ist auf Twitter längst ein flacher Running Gag. Musikalisch ist es um den Rapper aus dem Umfeld von Aggro Berlin ruhig geworden. Wenn er auffällt, dann eigentlich nur noch durch Diss-Attacken von Farid Bang, der sich in verlässlicher Regelmäßigkeit über ihn lustig macht. Und eben bei Katastrophen. „MOK in Katastrophen-Fällen zu beschuldigen, ist ein Evergreen geworden“, sagt Skinny. Warum? „Pure Unterhaltung. Mehr nicht.“ Er könne sich aber auch vorstellen, dass Menschen, die noch nie etwas von MOK gehört oder gesehen haben, ernsthaft an dessen Schuld geglaubt haben.

Und eben das ist der Punkt, an dem die grenz-legale, makabre Twitterei spätestens schwierig wird. Wenn jemand glaubt, was er sieht und liest, und tatsächlich denkt, der Rapper auf dem Foto sei ein Terrorist.

Die der Sifftwitterei zuzuordnenden Nutzer rechtfertigen ihr Tun mit dem Charakter der Satire. „In der Regel geht es darum, Bilder der Person oder solche, die Assoziationen zu dieser wecken, in einen anderen Kontext zu stellen“, schrieb "bokuwaeru" (lange Zeit führender Troll, momentan inaktiv) als Antwort auf die Namensgebung von „Sifftwitter“. So funktioniere nicht nur Satire, sondern auch Memes im Allgemeinen. „Was sich geändert hat, ist, dass nicht mehr nur Spitzenpolitiker ‚Opfer’ von satirischen Kampagnen, die selbstverständlich auch ihre unschönen Seiten haben, werden können. Auf Twitter herrschen diesbezüglich demokratische Zustände.“

Zur Erinnerung: Satire mag viel und vielleicht sogar alles dürfen, sie definiert sich aber durch Spott, Ironie und Übertreibung, durch die bestimmte Personen, Anschauungen oder Zustände kritisiert werden.

Wenn aber, auch das ist schon mehrfach passiert, mal wieder ein Privatfoto von jemand völlig Unbeteiligtem gepostet wird, der angeblich bei einer Katastrophe oder einem Anschlag gestorben ist – dann ist das keine Satire mehr. Es ist eine geschmacklose Falschmeldung, ein Hoax, der Menschen öffentlich verletzt oder beleidigt. Anders als etwa bei Spitzenpolitikern kennt schließlich quasi niemand die Personen auf den Fotos. Und damit kann auch niemand den Fake-Charakter der Bilder erfassen.