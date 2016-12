So ruft Jan Böhmermann zur Besonnenheit auf

Um kurz nach 20 Uhr fuhr ein Lastwagen am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg nahe der Gedächtniskirche in die Menschenmenge. Zwölf Menschen starben, 48 wurden verletzt (Hier die aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker bei SZ.de)

Böhmermann und Schulz reagierten sofort: Sie unterbrachen ihre Veranstaltung und sendeten klare Botschaften an ihr Publikum: "Das ist drei Kilometer von hier passiert. Ich war erst vor ein paar Tagen da. Ich glaube, das ist einfach so scheiße gerade und wir können auch nicht die richtigen Worte dafür finden. Auf alle Fälle können wir jetzt nicht weiter hier gute Laune verbreiten und Party machen, wenn hier Menschen sterben“, sagte Olli Schulz.

Jan Böhmermann richtete ebenfalls eindringliche Wort an seine Fans: "Kommt sicher nach Hause. Verbreitet keine Gerüchte und hört nicht auf die Arschgeigen, die dieses schreckliche Ereignis jetzt für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Das ist nämlich das Allerletzte."

Auf Twitter nahm Böhmermann weiter Stellung zu den furchtbaren Ereignissen. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren – und vor allem Angst und Hass keinen Platz zu geben.