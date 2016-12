Mit diesen Bildern zeigt das Netz Solidarität mit Berlin

Möglicherweise Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt: Laut Polizei kamen mehrere Menschen ums Leben, mindestens 50 wurden verletzt, als ein Lkw in den Weihnachtsmarkt in der Nähe der Gedächtniskirche raste.⏺ #prayforberlin

A photo posted by @fussball__fakten on Dec 19, 2016 at 12:38pm PST