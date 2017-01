Angefangen hat das Experiment mit einem Kneipengespräch, irgendwann im Winter 2015. Wie so oft kam da ein Mann in die Bar. Die Haare wirr, in den zerrupften Handschuhen eine Ausgabe vom „Motz“ oder „Straßenfeger“. Und wie so oft schauten all die Hipster auf einmal auf ihre Biergläser, als gäbe es nichts Interessanteres. Gar nicht erst mit dem Mann reden, dann löst er sich hoffentlich in Luft auf. Wie Kinder, die beim Versteckenspielen hoffen, nicht gefunden zu werden, wenn sie einfach die Augen schließen.

Ich hasse diese Situation. Aber noch mehr hasse ich die Gespräche, die sich stets an sie anschließen: „Schon schlimm mit den ganzen Obdachlosen in Berlin, sogar im Winter“, sagt dann jemand – und dann ein anderer: „Ja, aber in Deutschland muss ja niemand obdachlos sein, das sind die ja freiwillig“, und sowieso: „Man kann ja nicht jedem Penner was geben, da wird man ja arm.“

Diese Gesprächsschleife ist so sinnlos. Sie hilft niemandem, suggeriert aber gleichzeitig, dass man selbst, der ja gerade warm in der Kneipe sitzt, sich mit Obdachlosigkeit bestens auskennt. Zum Glück war es mein philanthropischer Freund Max, der das Gespräch durchbrach: „Ich gebe seit Kurzem einfach jedem was“, sagte er. Ende der Diskussion. Und ich dachte so still bei mir: „Warum eigentlich nicht?“ Endlich mal Argumente gegen dieses „Man kann nicht jedem was geben“ haben. Oder halt auch dafür, je nachdem. Das Experiment konnte beginnen.