Wie integriert man Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt?

50 Prozent der Flüchtlinge werden innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Ankunft Arbeit finden, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Aber wie soll das praktisch funktionieren? Das Münchner Startup Social Impact Recruiting arbeitet an der Umsetzung. Finanziert von Unternehmen und privaten Spenden, arbeitet ein Team von jungen Frauen daran, Flüchtlingen bei der Bewerbung zu helfen und ihnen Jobs zu vermitteln. Lisa und Steffi waren einen Nachmittag lang beim Lebenslauftraining dabei und haben mitbekommen, was gut läuft – und was nicht. Klar ist: Einfach wird das Ganze nicht ...