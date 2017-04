Dortmunder nehmen Monaco-Fans auf

Zouhir und seine Freunde nahmen eines dieser Angebote dankend an. Die fünf jungen Fans kommen aus Lille, aus dem Norden Frankreichs. Fünf Stunden sind sie mit dem Auto gefahren, um das Spiel zu sehen. "Wir sind um 20 Uhr am Stadion angekommen und haben uns gewundert, dass da so wenig los war", erzählt Zouhir am Tag danach am Telefon. Er und seine Freunde erlebten die besondere Stadion-Atmosphäre nicht, weil auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mutmaßlich ein Anschlag verübt wurde.

"Das haben uns deutsche Fans ein paar Minuten nach unserer Ankunft erzählt, wir wussten bis dahin nichts von den Explosionen", sagt Zouhir. Um halb neun wurde das Spiel abgesagt. Der Franzose und seine Freunde beschlossen, über Nacht in Dortmund zu bleiben. "Wir haben Hostels gesucht, aber auf die Schnelle keine gefunden. Dann haben wir Twitter gecheckt, um uns die Zeit zu vertreiben und auf neue Infos zu warten." Dort entdeckte Zouhir dann den Tweet von Renke Reichler und seiner Ehefrau. Die beiden wohnen nicht weit vom Stadion entfernt und boten vier Schlafplätze bei sich an.