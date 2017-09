Das ist... Eduardo Martins, der Fake-Kriegsfotograf

Der geht…

... ziemlich fahrlässig mit der Bedeutung von Kriegsbildern um und manipuliert sie, um berühmt zu werden. Das hat auch ganz gut funktioniert, immerhin folgten ihm 120.000 Menschen auf Instagram, seine vermeintlichen Arbeiten wurden in wichtigen Tageszeitungen wie The Wall Street Journal, LeMonde oder The Telegraph veröffentlicht. In einem Interview mit dem Recount Magazin beschreibt er, wie er einem Jungen, der von einem Molotowcocktail getroffen wurde, heldenhaft aus der Gefahrenzone half: "In scenes like this, which are common in my work, I stop being a photographer and become a human being." Was für ein Mann!