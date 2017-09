„Das größte Kompliment, das man einem Urlaub machen kann, ist, dass sich der Urlaub nicht nach Urlaub angefühlt hat. Weißt du was ich meine?” „Nee…”

Noch trübseliger als mit diesem Zitat lässt sich der Podcast nur anhand einer Kurzzusammenfassung seines Inhalts beschreiben: Joko und Paul haben einen Urlaub zusammen verbracht und wollen an ihrem „Endless-Summer-Gefühl” festhalten – in der Hoffnung, dass es jemanden interessiert. Eigentlich funktioniert der Podcast genau wie der von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Die Idee, das Setting, die Charaktere – alles ziemlich gleich. Gesprächsthema soll sein, was die beiden die Woche über so gemacht haben. Die erste Folge am vergangenen Montag beschäftigt sich aber eher mit: Wie geil ist eigentlich das geile Leben von „Schlachtschiff-des-ProSieben-Kolosses” Joko Winterscheidt und Paul Ripke?

Wenn man den beiden so zuhört, bekommt man den Eindruck, als hätte es der gemeine deutsche Promi nicht leicht. Er ist hin- und hergerissen zwischen regionaler Berühmtheit, aufkeimenden Allüren, dem theatralischen Abhaten über lästige Fans, die in den UNMÖGLICHSTEN Situationen um ein Selfie bitten, und der Verdammnis in der Gegenwart von richtigen (Welt-)Stars wie Heidi Klum ein Dasein als unbekannter Niemand fristen zu müssen. „Wie peinlich!”

Da hilft es, wenn man einen guten Freund an seiner Seite hat, der einen bauchpinselt. „Je berühmter ich werde, desto mehr Spaß habe ich. Das finde ich mega geil.” Ooookay, Paul, cooool!