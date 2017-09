Das Ende der perfekten Instagram-Accounts naht

Eva Chen und Virginia Nam glauben, dass sich mit solchen stark kuratierten Insta-Feeds kaum noch Follower generieren lassen. Dafür sind sie nicht authentisch genug und gehen in der Masse unter. Nam sagte, dass Perfektion einfach nicht mehr funktioniert. Stattdessen, so raten Chem und Nam, sollen Instagram-User Bilder hochladen, die authentisch wirken – und es womöglich sogar sind.

Als Beweis für ihre Theorie führten die beiden Frauen den Erfolg von Instagram-Stories an, die seit einem Jahr in der App verfügbar sind und seitdem immer mehr an Bedeutung gewinnen. Instagram Stories sind laut Virginia Nam der Ort, an dem man sich nicht um Perfektion schert, weil sie unmöglich ist. Wer mit der Handykamera filmt, wackelt und macht unscharfe Videos. Und gerade dadurch erhalten die Stories ihren Reiz: Denn sie sind der Ort, an dem die Influencer auch mal minimal weniger perfekt erscheinen, als auf ihrem perfekt kuratierten Grid. Zahlen, die die Theorie untermauern, liefern die Instagram-Expertinnen nicht. Und natürlich kann man sie verdächtigen, mit ihrer Argumentation vor allem das Storys-Feature ihres Arbeitgebers promoten zu wollen.

Uns aber eigentlich auch egal – solange es dazu führt, dass wir weniger Avocado-Latte-Art sehen müssen.

chwa

