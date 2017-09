TVDuellbessermachen sammelt gute Ideen für ein spannenderes Kanzlerduell

Schuld daran ist vieles: das Setting, die Floskeln, überhaupt dass alles so statisch ist. Da passiert ja nichts. Aber muss das so sein? Da muss doch nur mal einer eine gute Idee haben. Dachte sich vielleicht auch Sophie Passmann, Radiomoderatorin und Slam-Poetin, die gerade auch mit ihrem Unboxing-Briefwahl-Video durchs Netz geht. Sie hat am Sonntagabend den Hahstag #TVDuellbessermachen gestartet, unter dem Twitter-User jetzt sehr fleißig sehr großartige Vorschläge sammeln, wie man ein bisschen Schwung in diese TV-Duell-Kiste bringen könnte. Wir haben die bisher besten Ideen für euch rausgesucht: