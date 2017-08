Ein Urlaubsvideo für Angsthasen

Was also tun, wenn man sich trotz Höhenangst die tolle Aussicht nicht entgehen lassen will? Unter dem Titel „Dad faces some Demons” - Papa stellt sich seinen Dämonen - weigert sich ein Familienvater auf sehr charmante Weise, seinen Ängsten nachzugeben. Anhand der „auf-dem-Bauch-nach-vorne-robben-Technik” kriecht er Stück für Stück unter der ermutigenden Anleitung seiner filmenden Tochter voran - 87 Meter über dem Atlantischen Ozean, an der irischen Steilküste Dún Aonghasa.

Er liegt am Boden, man kann ihm das Ringen mit seiner Angst ansehen, beim flüchtigen Blick über den Abgrund entfährt ihm ein panisches, „Oh mein Gott!”, und trotzdem kann auch er nicht anders als über sich selbst zu lachen.